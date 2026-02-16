El Congreso y el Senado conmemoran en un acto con los Reyes la Constitución de 1978

El Congreso y el Senado celebrarán este martes un acto institucional, presidido por los Reyes, para conmemorar la Constitución de 1978, que se convierte en la más longeva de la historia de España tras superar a la de 1876.

El hemiciclo del Congreso acogerá este acto, que comenzará a las 12.30 horas con la llegada de los Reyes al Palacio de la Carrera de San Jerónimo, donde serán recibidos por la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otras autoridades. Tras saludar en el Salón de los Pasos Perdidos a las mesas de ambas cámaras y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, dará comienzo el acto con las palabras de la presidenta de la Cámara Baja. El acto se cerrará con la intervención de Felipe VI.

Con tres reformas a sus espaldas, la Constitución del 78 sumará el próximo 18 de febrero 17.240 días de vigencia, superando así los 17.239 que duró la de 1876 entre su promulgación hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera

Además de asistir al acto institucional en el hemiciclo, los Reyes inaugurarán, también en el Congreso, la exposición 'Nuestra Constitución más longeva', organizada por el Ministerio de la Presidencia y el Congreso con fondos de la Agencia Efe y de la Cámara.

Y una vez finalizados los actos para conmemorar la vigencia de la norma, el pleno recuperará la normalidad para celebrar una nueva sesión, en la que se debatirán, entre otros asuntos, dos proposiciones de ley, una del PSOE sobre la evaluación del impacto en el ámbito de la juventud de las políticas públicas y otra de Vox para prohibir la utilización en el espacio público, o en lugares privados con proyección a un espacio o uso público, de los velos nicab y burka.

El miércoles, sin el cara a cara entre Sánchez y Feijóo -al estar el primero de viaje oficial en India-, la sesión de control centrará las preguntas más políticas en la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. También volverá al hemiciclo la situación del sistema ferroviario, con preguntas al titular de Transportes, Óscar Puente.