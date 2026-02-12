Cumbre europea
Sánchez se queja ante Meloni por convocar una reunión de líderes previa a la cumbre de la UE
En el Ejecutivo han trasladado su malestar, al considerar que el formato impulsado por Italia contraprograma a la cita de António Costa y aleja a los Vientisiete de la búsqueda de consensos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido la mañana de este jueves a la sesión de reflexión informal de los dirigentes de la Unión Europea, convocada por el presidente del Consejo Europeo, el socialista António Costa, en el Castillo de Alden Biesen. Un emplazamiento aislado en Lieja. A hora y media de distancia, en Bélgica, la presidenta italiana, Giorgia Meloni, impulsó una reunión previa la cumbre europea a la que acudieron una veintena de países, entre ellos el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro belga, Bart de Wever, para abordar y tratar de coordinar medidas sobre la competitividad y el mercado único. Sánchez no fue invitado, pero según fuentes de Moncloa rechazó desde el primer momento el formato y se desmarcó.
En el Ejecutivo afean a Meloni que haya contraprogramado a Costa y que además se haga buscando una coordinación con otros países afines en política económica que, a la postre, alejaría los consensos entre los Veintisiete. De ahí que se haya trasladado su malestar, al considerar que la reunión previa aleja a los países miembros de la UE de encontrar puntos de encuentro.
Sánchez no ha sido el único líder de los Veintisiete que ha cursado sus quejas por el formato paralelo a la cumbre. El retiro pensado por Costa es la segunda vez que se celebra y tiene como objetivo presentarse como un foro más calmado donde intentar buscar posturas de encuentro. La reunión convocada por Meloni se interpreta así como un intento de intentar minar este órgano informal.
La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, también acudió a la reunión auspiciada por los italianos en la que participaron, además de Alemania y Bélgica, los líderes de Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Suecia y Hungría. Son conclusiones, los líderes participantes se ha vuelto a emplazar a otro encuentro en los márgenes de la cumbre que se celebrará en Bruselas el próximo mes de marzo.
