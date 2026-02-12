Dimite la mujer del líder de Teruel Existe de su cargo en la diputación provincial tras ser señalada por varios contratos

Nieves Sánchez, la jefa de gabinete de la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Teruel, Beatriz Martín, y esposa del cabeza visible de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha dimitido de su cargo en la institución provincial después de que el presidente, el 'popular' Joaquín Juste, le pidiera su dimisión ante las presuntas "incompatibilidades" de varios contratos firmados con el Servicio Aragonés de Salud desde su empresa privada con su ejercicio en la institución. La asesora denuncia que se trata de una "vendetta personal" y renuncia al cargo para proteger a un proyecto político "con 26 años de trayectoria y que trasciende" a su persona.

A través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, Sánchez explica que no tiene constancia de "ninguna denuncia" y cree que el caso responde a una "vendetta personal", en concreto, del empresario y periodista de Calamocha, José Luis Campos, quien fue a su vez denunciado por concejales de Teruel Existe en este municipio, en el que Sánchez es concejala, al apreciar presunta prevaricación en unos contratos del ayuntamiento de la localidad, que dirige el alcalde socialista Manuel Rando.

"Por si mi situación laboral pudiera generar alguna irregularidad administrativa y ante la manipulación de este asunto que estoy pudiendo observar, con la difusión de falsos testimonios y falsedades, he decidido renunciar al cargo que ostento en esta institución antes siquiera de haberse pronunciado un juez al respecto. En este caso hablamos de un asunto vinculado a trámites administrativos, que se irá dilucidando en próximas fechas", señala Sánchez, en un comunicado de una página y media remitido sin el membrete del partido.

Cabe recordar que el inicio de la polémica se debe a la existencia de unos contratos adjudicados a Nieves Sánchez, jefa de gabinete de Martín, al considerarse incompatible su labor en la Diputación con la adjudicación de esos contratos de obras en 2023 y 2024, cuando ya tenía esa función en la institución provincial.

Según adelantó eldiario.es y pudo confirmar El Periódico de Aragón, la situación entre ambos partidos estalló el pasado martes tras la reunión entre Juste y Martín. Fuentes del PP en la Diputación explicaron a El Periódico de Aragón que fue Juste el que trasladó la incompatibilidad y aludió a la falta de un documento, que se debe elevar al pleno de la institución, en el que se refleje la compatibilidad entre las obras adjudicadas y el cargo que ostentaba Nieves Sánchez en la diputación provincial.

Según el PP, Sánchez no había entregado en 2025 ese documento. Algo que no había provocado ninguna reacción hasta la denuncia presentada por el empresario y periodista José Luis Campos hace unas semanas, poco antes del inicio de la campaña electoral, y de la que Nieves Sánchez dice no tener constancia alguna.

El asunto saltó al foco mediático al provocar el encontronazo entre Alberto Izquierdo (PAR) y el propio Tomás Guitarte, con algunos momentos de alta tensión en los diferentes debates celebrados a lo largo de la campaña.

Al recibir la alerta de Campos, según explica Juste, la Diputación repasa la documentación y aprecia que ese informe de compatibilidad de 2025 no existe, por lo que inicia esta inspección interna que ha concluido con la reunión del pasado martes. En paralelo, el Servicio Aragonés de Salud está investigando la legalidad de las dos adjudicaciones y si existe ese choque por la compatibilidad del cargo de Sánchez y su papel en esta empresa constructora que administra.

En noviembre, el Juzgado de Calamocha admitió a trámite una denuncia de Teruel Existe contra contra el alcalde de Calamocha, Manuel Rando, y el empresario José Luis Campos, por presunta "prevaricación" y "malversación de fondos públicos". El grupo municipal denunció al regidor de aprobar una "permuta de inmuebles ruinosa para la hacienda local" en favor del responsable de la radio local y de "irregularidades" en los pagos recurrentes de más de 25.000 euros al año por publicidad en radio. Por eso, en su comunicado, Nieves Sánchez habla de una "vendetta personal".

Nieves Sánchez, con otros dos concejales de Teruel Existe, en Calamocha. / TERUEL EXISTE

Una denuncia de la que no se tiene constancia

La ya exjefa de gabinete de la vicepresidenta de la Diputación indica que, "pese a no tener constancia de que se haya admitido a trámite ninguna denuncia ni tener un informe jurídico elaborado todavía en relación con la situación, desde el primer momento he puesto mi cargo a disposición de quien corresponde, entendiendo que el recorrido que tienen estas afirmaciones responde a una vendetta personal". Además, recuerda que la denuncia contra Rando y Campos "sí que ha sido admitida a trámite y lleva su curso dado que la jueza ve indicios de delito".

Además, señala que puede demostrar que "a comienzos del año 2025 trasladé a esta Diputación mi situación de posible incompatibilidad, que anteriormente desconocía, pero no se me ha requerido documentación alguna relativa a este asunto. Si en 2023, al entrar a formar parte de esta institución, hubo un error, así se reconocerá, pero insisto, la situación fue subsanada por propia voluntad en febrero de 2025. En ese momento no había ninguna denuncia".

Por otro lado, Sánchez considera que la denuncia por lo penal que se ha interpuesto contra ella "y que no está admitida, no tiene ningún recorrido ni justificación". "En todo caso sería una cuestión estrictamente administrativa. Todo lo demás son fuegos de artificio con ánimo de llamar la atención y perjudicar un proyecto del que formo parte", considera.

"Se ha querido instrumentalizar este caso"

La asesora de Teruel Existe pone el foco, también, en que se intentó "instrumentalizar maliciosamente" este caso durante la campaña electoral "para hacer daño a un proyecto que me trasciende, con más de 26 años de trayectoria y el trabajo y esfuerzo de muchas personas cuyo único objetivo es defender la provincia de Teruel". "Y esto no lo voy a consentir", agrega.

También muestra su descontento con las "amenazas y ultimatums hacia mi persona", y explica que los tiempos en la decisión de su dimisión los ha marcado "el ejercicio de la legítima defensa, en la que se requiere por mi parte información legal al respecto acerca de la situación que se plantea". "Lo contrario sería indefensión", recalca.

Nieves Sánchez se despide en el comnicado agradeciendo la confianza depositada en ella "al grupo político y a todo el equipo laboral de la Diputación con el que he trabajado codo con codo en diferentes proyectos para mejorar esta provincia, que es nuestra única motivación".

Fuentes de Teruel Existe en la provincia señalan que "esta situación puntual no afecta al pacto" que el partido de Guitarte mantiene con el PP, tanto en la Diputación Provincial de Teruel, como en las comarcas y ayuntamientos en los que gobiernan juntos.