El Congreso exige la dimisión de Puente con la abstención de ERC, Junts y Podemos

Óscar Puente ha sido reprobado por sexta vez por las Cortes Generales. Una semana después de que el Senado -con los voto del PP y ERC y la abstención de Junts- exigiera su dimisión, el Congreso ha aprobado una iniciativa de los populares para reprobar al ministro de Transportes, la tercera vez en la Cámara Baja en lo que va de legislatura, y reclamar su dimisión. En esta ocasión, ha sido la abstención de ERC, Junts, Podemos, BNG y Coalición Canaria lo que ha hecho posible que salga adelante.

El texto impulsado por los conservadores plantea la reprobación de Puente y exige su dimisión "por ignorar todas las incidencias, advertencias, datos, y al Parlamento, alertas todas ellas del caos en el sistema ferroviario". También por "incumplir la ley para mejorar la calidad y la seguridad en el sistema, por no actualizar los protocolos de inspección y mantenimiento a las actuales condiciones de densidad de tráfico; la falta de ejecución real; y por la alarma social generada en todo el territorio". No obstante, al igual que la moción que recibió el visto bueno del Senado la pasada semana, esta inicativa no tiene carácter vinculante, por lo que el Gobierno podrá ignorarla.