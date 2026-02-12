Aznar advierte a Albares con acciones judiciales si vuelve a vincularle con Epstein

El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, advierte al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con acciones judiciales si vuelve a vincularle con el pederasta Jeffrey Epstein, que se suicidó en la cárcel en 2019 y cuyos archivos, con gran cantidad de documentación en la que aparecen muchas personalidades del mundo de la política, las finanzas y la cultura, llevan tiempo provocando un gran revuelo en Estados Unidos y en el resto del mundo, sobre todo tras publicar el pasado mes de enero el Departamento de Justicia de aquel país más de tres millones de documentos relacionados con el millonario.

La advertencia al jefe de la diplomacia llegó este jueves mediante "una anotación" de la Fundación Para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside Aznar. Después de que Albares, en la sesión de control al Gobierno la semana pasada en el Senado, advirtiese en un rifirrafe con la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, que “yo no conozco lo que hacen sus expresidentes, ni traigo insinuaciones, el expresidente Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein y yo no vengo aquí a traer acusaciones”, le espetó. García le había preguntado por el sucesor de Aznar en la Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero, y sus actividades económicas, sobre las que recientemente se han publicado varias informaciones, incluida su relación con el dueño de Plus Ultra, Julio Martínez Martínez, detenido el pasado mes de diciembre.

"Elevar el pellizco de monja a categoría política"

Para FAES, la actitud del ministro “es elevar el pellizco de monja a categoría política” y por eso concluye: “Si se cree que la mención de dos apuntes postales basta para sugerir que Aznar encubría o encargaba actividades ilícitas y/o inmorales, dígase por derecho. Si eso lo sostuviera alguien aforado, todos tendríamos, además, la oportunidad de aprender mucho: por ejemplo, acerca de la tramitación de suplicatorios en España”.

Fuentes del entorno del expresidente dejan bien claro que "no caben las insinuaciones" y que si se quiere acusar de algo de ese calibre directamente, se ejercerán las acciones que correspondan, obviamente judiciales. La alusión al suplicatorio se refiere a la condición de aforado de Albares como integrante del Consejo de Ministros. En el caso de la afirmación que ha provocado la advertencia de Aznar, le ampararía también la inmunidad parlamentaria, al haberse pronunciado en un pleno parlamentario, en este caso en la Cámara Alta.

En la ingente documentación hecha pública hace unas semanas, aparece efectivamente los recibos de dos envios de paquetes a Aznar. El primero remitido a la Moncloa a la atención de "presidente y Ana Aznar", obviamente referidos a la esposa del expresidente, la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, atribuyéndole el apellido de su marido, como ocurre en Estados Unidos. Ese primer paquete, de 230 gramos, se remitió en septiembre de 2003 y su coste fue de 32 dólares, habiendo sido enviado al complejo presidencial desde las oficinas de Epstein en Nueva York.

El segundo envío llegó en mayo de 2004, cuando Aznar acababa de abandonar la Presidencia tras la victoria de Zapatero en las elecciones de marzo y su investidura en el mes de abril. Por esa razón, se remitió a la sede de FAES, en la calle Juan Bravo de Madrid, y en esta ocasión el paquete era de 360 gramos.

Entre los papeles de Epstein también aparece un pago de algo más de 1.000 euros a un agente de viajes de nombre idéntico al del expresidente. Uno de sus hijos se llama también José María, y en su día apareció entre la agenda de contactos del millonario.