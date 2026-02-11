Sánchez defiende que España tiene "uno de los mejores sistemas ferroviarios del mundo" pese a sus "carencias significativas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que España sigue teniendo "uno de los mejores sistemas ferroviarios del mundo", pese a los trágicos accidentes ferroviarios que provocaron 47 muertos en el último mes, 46 en Adamuz y 1 en Gelida. "Me parece también importante no desinformar a la sociedad o generar miedo diciendo que nuestro sistema ferroviario es decadente o inseguro, porque eso no es cierto", ha declarado Sánchez en su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados.

"Quisiera comenzar como debemos, con un recuerdo a las víctimas, a las 46 personas que se dejaron la vida en esta terrible tragedia, al más de un centenar de personas heridas o a sus familias. Nada de lo que nosotros digamos o hagamos puede aliviar el dolor que están sufriendo. Quiero que sepan que el Estado en su conjunto está haciendo y hará todo lo que esté en nuestra mano para acompañarlas, ayudarlas, establecer las causas del accidente, y si fuera necesario o procedente, hacer justicia", ha comenzado remarcando el presidente.

Además, Sánchez expresó su "agradecimiento a todas las instituciones implicadas" y citó las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los miembros de Protección Civil y a todos demás profesionales de la Administración General del Estado". "Agradecimiento que extiendo a la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba, al Ayuntamiento de Adamuz, y a su ciudadanía... porque su profesionalidad, su generosidad y su entrega, su empatía, su humanidad, van a quedar fijadas en el recuerdo colectivo como un símbolo imborrable de lo grande que es nuestro país".

La estructura del accidente estaba renovada

Tras esta introducción, el jefe del Ejecutivo pasó a narrar una cronología completa del accidente ferroviario de Adamuz, remarcando que la cuestión del caos ferroviario en Rodalies la abordaría "en el debate de más adelante". ""No podemos especular, ni desinformar, ni usar esta tragedia para crispar", ha destacado Sánchez, remarcando más tarde que el accidente se produjo en una infraestructura "renovada de forma integral, en 2025, por 780 millones de euros".

"En el tramo concreto del accidente se ejecutaron tres contratos: uno para la mejora integral de la infraestructura, otro para la renovación de los desvíos de Adamuz, y un tercero para la implantación del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario, con una inversión conjunta superior a 180 millones de euros. Quiero dejar algo muy claro: esta renovación se ha llevado a cabo conforme a los más altos estándares de calidad, por empresas punteras a nivel mundial, y ha superado todas las inspecciones técnicas exigidas por la normativa vigente", ha sentenciado Sánchez.

Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

Un sistema ferroviario entre los mejores del mundo

Al hilo de estos procedimientos de revisión y mejora, Sánchez ha defendido la importancia de "no desinformar a la sociedad o generar miedo diciendo que nuestro sistema ferroviario es decadente o inseguro, porque eso no es cierto". El presidente ha defendido que el sistema ferroviario español "está por delante de grandes economías como EEUU, Japón o Alemania, indicando que, según un informe de la Comisión Europea, el español es "el más fiable de la UE y el quinto más puntual".

"Cada semana, en España usan el tren más de 12 millones de personas. Lo hacen en condiciones de seguridad, con buenas frecuencias y a un precio infinitamente más bajo que sus vecinos europeos", ha defendido Sánchez, comparando el tiempo de viaje y el precio del billete entre dos trayectos similares en extensión: el de Londres a Edimburgo y el de Madrid a Barcelona, "la mitad de tiempo y la mitad de precio" en el caso de España.

Desmiente la falta de inversión

Otro de los "bulos" que ha querido desmentir Sánchez han sido las afirmaciones sobre la falta de inversión en el sistema ferroviario. "Esta es una mentira colosal", ha sentenciado Sánchez, indicando que, desde 2018, el Gobierno ha triplicado la inversión en infraestructura ferroviaria, de 1.700 millones a cerca de 5.000 millones de euros en 2025, "a un ritmo superior que Francia o Alemania".

"Incluso si tenemos en cuenta la inflación y el aumento del coste de los materiales, comprobamos que el Gobierno dedica un 26% más a mantener la red ferroviaria que lo que dedicó la anterior administración del Partido Popular. De hecho, nuestro gasto en renovación y mantenimiento por kilómetro de vía está por encima de la media europea", ha destacado Sánchez. En cuanto al aumento de inversión temporal, el jefe del Ejecutivo ha apuntado que se ha pasado "de una media anual de 150 millones de euros entre 2011 y 2017, a más de 1.500 millones con el actual Gobierno".

Defiende el pacto entre Puente y los sindicatos

El presidente del Gobierno se ha detenido también en las medidas pactadas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, con los sindicatos ferroviarios, con el fin de aplacar la huelga que se había convocado esta semana. "Es lícito preguntarse algo que nos podemos preguntar todos: si el nivel actual de inversión es suficiente", se ha cuestionado Sánchez, ampliando que han acordado "aumentar en 1.800 millones de euros la inversión, y reforzar las plantillas de Renfe y Adif en 3.600 trabajadores".

Además, ha informado de que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes "un Real Decreto-ley para adelantar hasta 20 millones de euros en indemnizaciones de seguros de accidentes". En los minutos finales de su intervención, Sánchez se dirigió a las víctimas y sus familias, trasladando que “el Gobierno va a estar al lado de ellas, hoy, mañana y todo el tiempo que haga falta”, “les acompañaremos y ayudaremos en cuanto podamos, también en su dolor, que es un dolor que compartimos”.