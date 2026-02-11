Las operaciones de Pujol Ferrusola en un restaurante en La Cerdanya y en un fondo en Suiza llegan al juicio

La sesión de este miércoles del juicio por la fortuna oculta en Andorra de la familia Pujol continúa centrado en las operaciones del primogénito del expresidente, Jordi Pujol Ferrusola, de las que la fiscalía sospecha. Entre ellas, el préstamo al propietario de un restaurante de la comarca catalana de La Cerdanya y la apertura de un fondo de inversión en Suiza, en el que figuraba como cotitular el empresario Carlos Tusquets Trías de Bes, uno de los citados. También comparecerá ante la sala quien fuera gerente del Grupo Arno, empresa que, según el fiscal, pagó una serie de cantidades a la mercantil Hispart, que realizó trabajos para Convergència Democràtica (CDC) y cuyo administrador, ya fallecido, fue condenado por financiación ilegal en el caso del Palau de la Música.

El fiscal relata en su escrito de acusación que, en diciembre de 1995, se registró en la cuenta de Pujol Ferrusola en Andorra una salida de fondos por importe de 50 millones de pesetas (300.506 euros) hacia la sociedad que gestionaba este restaurante de la Cerdanya. La acusación pública asegura que, aunque la Banca Reig figuraba como prestamista, el titular real era el primogénito del expresidente. De hecho, el mismo día de la suscripción se firmó un convenio privado en el que se reconocía que las cantidades correspondientes a la devolución del préstamo debían ingresarse en la cuenta de Jordi Pujol Ferrusola.

El fondo de inversión en Suiza

En cuanto al fondo de inversión en Suiza denominado Selecta Fund Class-A, el fiscal detalla que el 27 de septiembre de 2002 se registró una transferencia de 4.409.633 euros desde una cuenta de Pujol Ferrusola en Andorra hacia este fondo, gestionado por JP Morgan. Posteriormente, estos activos fueron cancelados y traspasados a otras cuentas en jurisdicciones como Delaware, Luxemburgo y Ginebra, con el fin de ocultar el destino final del capital, según sostiene la acusación pública.