Rectificación de Grupo Azvi

Respecto a la noticia publicada en fecha 6 de febrero de 2026.

“Grupo Azvi rechaza de forma tajante cualquier intento de vincular el trágico accidente del pasado 18 de enero de 2026 con investigaciones judiciales ajenas al mismo, en particular las relativas a Koldo García Izaguirre y/o Víctor Gonzalo de Aldama Delgado. Las informaciones publicadas desde el 19 de enero de 2026 reeditan informaciones difundidas con anterioridad y desmentidas por Grupo AZVI.

Estas informaciones, que nada tienen que ver con los hechos ocurridos ni con las investigaciones sobre el mismo, se limitan a reactivar acusaciones falsas ya superadas, aprovechando un accidente de enorme gravedad humana con fines sensacionalistas.

1.-Con respecto a Erikapat Consultoría Internacional, S.L., Grupo Azvi aclara que:

-La relación contractual, formalizada con absoluto y completo desconocimiento de los hechos delictivos que se imputan a Koldo García, tuvo una duración inferior a cuatro meses (noviembre de 2023 a febrero de 2024) y fue finalizada de forma inmediata al conocerse el arresto de Koldo García, por ser un hecho incompatible con el Código Ético y el Sistema de Compliance de Grupo Azvi.

2. En cuanto a Víctor de Aldama Delgado, Grupo Azvi señala que:

- El pago de 18.000 euros realizado en 2019 y que se ha querido configurar como comisión ilegal estaba vinculado exclusivamente a una aportación para la compra de una acción en un futuro proyecto deportivo privado que finalmente no prosperó: el Club de Natación Trastámara de Sevilla.

- Ante las acusaciones falsas vertidas por el Sr. Aldama en sus escritos ante el Tribunal Supremo, Grupo Azvi solicitó autorización al Alto Tribunal para ejercitar acciones penales por injurias y calumnias. Aunque la licencia fue denegada por razones estrictamente procesales, el propio Magistrado Puente señaló expresamente que no existía evidencia alguna de participación de Grupo Azvi en los hechos ilícitos alegados, además de considerar que dichas acusaciones de Aldama podían asociarse a su derecho de defensa y la obtención de eventuales rebajas de pena por su confesión.

3. Tras más de dos años de investigaciones policiales y judiciales, y la emisión de diversos informes por parte de la UCO en el marco de las mismas, ni Grupo Azvi ni sus directivos, administradores o empleados tienen la condición de investigados con relación a estos asuntos.

El único foco existente ha sido exclusivamente mediático, sostenido por diversos medios de comunicación.

4.- Grupo Azvi nunca ha realizado pagos para finalidades que supongan un incumplimiento de su Sistema de Compliance Penal, ni a Víctor de Aldama, ni a Koldo García, ni a ninguna otra persona.

La compañía cuenta desde 2019 con un Sistema de Compliance Penal certificado, conforme a las normas UNE 19601:2017 y UNE-ISO 37001, impulsado por la Dirección y el Consejo de Administración, y plenamente integrado en su cultura corporativa.

Grupo Azvi lamenta profundamente el daño reputacional que se le está causando por informaciones falsas y maliciosas que afectan a una compañía familiar, centenaria y generadora de miles de empleos, y apela al respeto, la prudencia informativa y la responsabilidad en el tratamiento mediático de un suceso tan grave, mientras se esclarecen definitivamente sus causas.”