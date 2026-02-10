IU, Sumar, Más Madrid y Comunes lanzarán su alianza de izquierdas el 21 de febrero

IU, Sumar, Más Madrid y Comunes lanzarán su alianza de izquierdas para las elecciones generales el próximo 21 de febrero en un acto que tendrá lugar en Madrid, según han asegurado a EFE fuentes de estas formaciones.

Las cuatro formaciones que forman parte del Gobierno de coalición por la cuota del socio minoritario han estrechado lazos de colaboración durante los últimos meses y han trabajado de forma discreta para mostrar a la ciudadanía durante el primer trimestre de 2026 su intención de relanzar el espacio a la izquierda del PSOE.

Solo quedaba por definir la fecha exacta para lanzar este nuevo proyecto político y los cuatro partidos ya han consensuado que sea el día 21. No obstante, hay aspectos pendientes de concretar, como los dirigentes que tomarán la palabra en dicho evento, exponen las mismas fuentes.

Aparte, subrayan que Sumar, Más Madrid, IU y Comunes coinciden en que el espacio de la izquierda alternativa debe basarse en parámetros de horizontalidad y cooperación fraterna entre los distintos partidos, blindando a su vez la autonomía de cada organización. También ven necesario de cara al ciclo electoral dar garantías a la ciudadanía de que habrá un proyecto sólido para las generales, volcado en impedir el alza de la ultraderecha.

Tres días después del actio de Rufián

Por tanto, se trata de reeditar la confluencia que se inició con Sumar desde los objetivos políticos, dejando para fases posteriores las cuestiones de la marca y los liderazgos.

Noticias relacionadas

El acto se realizará tres días después de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, mantenga un encuentro con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado para reflexionar sobre el futuro de la izquierda. El republicano viene apelando a levantar una unidad plurinacional con "menos pureza y más cabeza" sin atender a siglas, aunque su planteamiento fue recibido con frialdad por varios partidos, incluido ERC.