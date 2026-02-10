El expresidente del Gobierno Felipe González ha rechazado este martes la "ausencia total de autocrítica" en su partido tras los descalabros electorales de Extremadura y Aragón. En 'Los Desayunos del Ateneo', el exlíder socialista ha ironizado con el análisis que tanto el PSOE como el PP han hecho de los resultados del domingo: "He visto la profunda autocrítica que han hecho todos los partidos. Y ha sido brillante". Al entrar en el foro organizado por periodistas y celebrado en Madrid, ha respondido a los informadores que el PSOE debería "replantearse" algo en su partido tras las recientes derrotas electorales.