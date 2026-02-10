El Congreso se abre a reformar la Constitución para que Formentera tenga un senador propio

El Congreso debatirá si los poco más de 11.000 habitantes que viven en Formentera tienen derecho a elegir a un senador propio, distintos al que escogen los más de 160.000 ciudadanos de Ibiza, como ocurre en la actualidad. El pleno de la Cámara Baja, con una amplia mayoría, ha dado este martes el visto bueno a tramitar una iniciativa que impulsó el Parlamento de Baleares en 2018 y que, desde entonces, estaba guardada en un cajón, para reformar la Constitución y otorgar a Formentera la capacidad de votar a su propio representante en el Senado.

"No queremos una ventaja o un trato especial, se está pidiendo coherencia territorial y seguridad jurídica para que una isla con institución propia tenga también una representación territorial propia", ha explicado el diputado por Formentera en el Parlamento Balear, Llorenc Córdoba, antes de reivindicar la necesidad de que su isla deje ser la única con Cabildo o Consell sin representación propia. La petición ha sido respaldada por PP y PSOE, que también han enviado representantes desde Baleares al Congreso, lo que augura un posible éxito de la iniciativa.

La parlamentaria del PP Cristina Gil ha recordado que desde el año 2007, cuando se hizo una reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, Formentera tiene un Consell que administra el territorio, como establece la Constitución a modo de requisito para que las islas tengas representación en el Senado. Después, la diputada autonómica del PSOE Pilar Costa ha insistido en que es "del todo incomprensible y anacrónico" la situación de Formentera y ha lamentado que Vox se oponga.

La reforma

En concreto, la Constitución establece en su artículo 69.3 que en las provincias insulares cada isla o agrupación que ellas que tenga cabildo o consejo insular constituirá "una circunscripción a efectos de elección de senadores". Así, la carta magna detalla que Gran Canaria, Mallorca y Tenerife elegirán tres senadores cada una y que a Menorca, Fuerteventura, la Gomera, el Hierro, Lanzarote y La Palma les corresponde uno. En este último grupo entra también "Ibiza-Formentera", obligando a ambas islas a compartir representante.

Pese a la reforma del Estatuto de Autonomía de 2007 se ha mantenido este reparto, lo que supone que los más de 11.000 habitantes de Formentera estén infrarrepresentados al tener que elegir a un senado conjuntamente con los más de 160.000 de Ibiza. Además, actualmente, la isla de El Hierro, en el archipiélago canario, tiene una población similar a la de Formentera y goza de su propio parlamentario en la Cámara Alta, por lo que no es una cuestión de población.

Los apoyos

La iniciativa ha recibido el visto bueno de la práctica mayoría de partidos políticos. Al margen de PP y PSOE, a quienes no les haría falta más apoyos para sacar adelante este cambio en la Constitución, se han posicionado a favor Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y otros partidos minoritarios. La excepción, nuevamente, ha sido Vox, que considera que esta reforma no sirve para solucionar los "problemas" de Formentera, como el de la inmigración. Además, se ha escudado en que la propuesta de reforma habla de 'Eivissa' en lugar de Ibiza, con lo que se pretende borrar el español.

Con estos apoyos, resulta lógico considerar que la iniciativa saldrá adelanta. Sobre todo tratándose de un cambio tan concreto. Así, se llevaría a cabo la cuarta modificación de la Constitución desde que se aprobó en 1978.