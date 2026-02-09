El fiscal acredita ante el tribunal cómo en Andorra se abrían cuentas para mover el dinero de los Pujol con identidades suplantadas

El juicio por la fortuna oculta en Andorra del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley se ha reanudado este lunes con las declaraciones de supuestos titulares de cuentas en el país vecino desde las que se habrían transfirido fondos al primogénito del exmandatario catalán, Jordi Pujol Ferrusola. Salvo una de ellas, que atribuyó la titularidad a un proyecto de universidades estadounidenses en el país vecino, que no salió adelante, el resto dijo que ignoraba la existencia de las propias cuentas hasta que les informó de ello el juez instructor del caso Pujol, y mucho menos haber transferido nada a los Pujol, a los que no conocían "más que de la televisión".

Sus testimonios han sido breves, lo justo para corroborar ante el tribunal de la Audiencia Nacional que preside José Ricardo de Prada que ninguno de ellos había abierto las cuentas, cuya titularidad les atribuyó una comisión rogatoria remitida desde Andorra. Y, mucho menos, habían hecho transferencia alguna a los Pujol.

Una de las testigos, María del Carmen Pino, aseguró que ella nunca había tenido los siete millones de pesetas que figura que transferió a Jordi Pujol en 1992 "ni cuenta fuera de Barcelona". Otro, Carles Serradel, ha provocado la risas del tribunal al preguntar que si en su cuenta en Andorra llegó a haber 90 millones de pesetas (540.900 euros), dónde tenía que ir para poder cobrar un tercio. Se supone que esa fue la cantidad que transfirió en 1992 a Pujol Ferrusola y su entonces esposa, Mercè Gironès. En el caso de este ha justificado la cuenta en que, como letrado, contaba con una cuenta donde cobrar de sus clientes andorranos, pero en ella nunca hubo más de 6.000 o 9.000 euros.

Durante la fase de instrucción, ya quedó reflejada que ignoraban que disponían de cuentas a su nombre en Andorra y de las transferencias realizadas a Jordi Pujol Ferrusola, lo que el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo atribuye a una posible usurpación de identidad para efectuar operaciones financieras en beneficio del principal acusado, que se enfrenta a la mayor petición fiscal: 29 años de prisión.

En algunos casos, incluso, los declarantes aseguraron no conocer a Pujol Ferrusola o no poder explicar el origen de esos movimientos. En anteriores sesiones del juicio ya salió a relucir el nombre de Josep María Pallerola, señalado como gestor de las cuentas de la familia Pujol en Andorra, y al que uno de los testigos identificó como dueño del banco. Entre los testigos que han declarado el asesor fiscal de la familia.

El hermano administrador

Está previsto también que comparezca Ramón Gironès Riera, hermano de la acusada Mercè Gironès —exesposa de Jordi Pujol Ferrusola— y administrador en 2004 de la sociedad Active Translation. Esta compañía habría sido utilizada en varias operaciones que la Fiscalía mantiene bajo sospecha.

Noticias relacionadas

Asimismo, están citados otros testigos que contradicen la versión del hijo del expresidente sobre su papel como intermediario en diversos negocios.