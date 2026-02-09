Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo | BorrascasDemolicionesAdolfo MolinaAeropuerto CórdobaDaños en el campoLimpiezaIncidenciasNivel del ríoCarreterasEl tiempo
instagramlinkedin

CASO KOLDO

El Congreso desestima la petición de indemnización solicitada por Ábalos

El exdiputado había pedido a la Mesa del Congreso que se le indemnizara tras su dejar su escaño

El Congreso desestima la petición de indemnización solicitada por Ábalos

El Congreso desestima la petición de indemnización solicitada por Ábalos

EFE

Madrid

Los servicios jurídicos del Congreso han desestimado la petición de indemnización solicitada por el exdiputado y exdirigente socialista José Luis Ábalos al encontrarse suspendido de sus derechos y obligaciones al renunciar al acta.

Ábalos, en prisión por su presunta implicación en el caso Koldo, había pedido a la Mesa del Congreso que se le indemnizara tras su dejar su escaño, una cantidad que en su caso rondaría los 52.000 euros.

Según han informado a Efe fuentes parlamentarias, los letrados de la Cámara han rechazado esta petición dado que ninguno de los miembros del Congreso que fueron suspendidos en el pasado percibió la indemnización establecida en el artículo 12 del Reglamento.

El informe de los letrados, incluido en el orden del día de la Mesa del Congreso de este martes, señala además que ésta ha venido considerando que los acuerdos de suspensión de diputados adoptados hasta el momento abarcaban la totalidad de los derechos, prerrogativas y beneficios propios de la condición de parlamentario, sin que parezca razonable entender que la pérdida del acta suponga la recuperación de derechos que no existían con anterioridad.

Recuerda además que la indemnización por cese tiene como objetivo evitar las dificultades que puede conllevar la vuelta, por parte de los parlamentarios, a la ocupación previa a la dedicación a la actividad política, especialmente como consecuencia de la carencia de cobertura por desempleo que afecta a quien desempeña el mandato parlamentario.

De ahí, agregan los letrados, que sea incompatible con la percepción de cualquier otro ingreso, como por ejemplo el de pensión por jubilación. Ambas retribuciones -indemnización y pensión- son incompatibles y su combinación contraria a la finalidad expresada por el Reglamento de pensiones parlamentarias.

Noticias relacionadas

Tras presentar su renuncia al acta de diputado, el que fuera ministro de Transportes anunció el pasado 29 de enero que se retiraba y optaba por la jubilación al ser "privado" de todo ingreso y protección social.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Seis detenidos por un apuñalamiento mortal este domingo en el Sector Sur
  2. El Ayuntamiento de Córdoba reabre el Puente Romano tras comprobar que no hay afección en la estructura
  3. «El temporal que vivimos se debe a los ciclos naturales que se repiten cada 15 años»
  4. Dos barrios de Córdoba se reparten el segundo premio de la Lotería Nacional
  5. La subdelegada del Gobierno en Palma del Río: 'Todo lo que caiga hoy provocará una subida rápida del río
  6. Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
  7. El restaurante de tres plantas que abrirá en la plaza de la Corredera da un nuevo paso
  8. Última hora del temporal en Córdoba y Andalucía, en directo | El regreso de los desalojados tras las inundaciones, el nivel del río Guadalquivir y el comienzo de la recuperación de la normalidad

Desembarco de infantes de Marina en una lancha desde la fragata Méndez Núñez.

El Congreso desestima la petición de indemnización solicitada por Ábalos

El Congreso desestima la petición de indemnización solicitada por Ábalos

Cruz Roja atiende a más de 200 personas en Córdoba durante la emergencia por el temporal

Cruz Roja atiende a más de 200 personas en Córdoba durante la emergencia por el temporal

Movistar Plus + tiene la película de comedia romántica favorita por los usuarios para ver en San Valentín

Movistar Plus + tiene la película de comedia romántica favorita por los usuarios para ver en San Valentín

El Ejército prueba un lanzador de misiles Patriot en las proximidades de Adana (Turquía), done cumple con una msión OTAN de protección

Hitachi no se sentará con los sindicatos en el Sercla: acusa a CCOO de "incumplimiento del compromiso y falta de buena voluntad"

Hitachi no se sentará con los sindicatos en el Sercla: acusa a CCOO de "incumplimiento del compromiso y falta de buena voluntad"

La ruta gastronómica De Plato Membrillo de Puente Genil contará con 13 restaurantes

La ruta gastronómica De Plato Membrillo de Puente Genil contará con 13 restaurantes
Tracking Pixel Contents