Azcón: "Ahora hay que ver si Vox está dispuesto a asumir responsabilidades"

El presidente de Aragón en funciones y líder del PP, Jorge Azcón, que aspira a la reelección ha asegurado este lunes, a su entrada en el Comité Nacional de su partido, en Madrid, que "no se arrepiente de haber convocado elecciones", a pesar de que el adelanto electoral ha supuesto que el PP haya perdido dos escaños y 13.000 votos, mientras que Vox ha duplicado su presencia, pasando de 7 a 14 diputados.

"Las elecciones las ha ganado el PP, y quien va a gobernar es el PP", ha dicho categóricamente Azcón, sin desvelar todavía si ha habido negociaciones con Vox, y recordando que las "reglas de su relación" no han cambiado. "Se tienen que basar en cumplir la legalidad, que sean cuestiones competencia de Aragón y hay que buscar un mínimo común entre ambas fuerzas que negocian", ha explicado, a preguntas de los periodistas.

Azcón, con 26 diputados, y Vox, con 14, han estrechado su diferencia de apoyos y se prevé que los de Abascal puedan ser más exigentes en sus peticiones.

Con estos resultados, a 8 votos de la mayoría absoluta, Azcón asume que "hay que pactar". Y ha confesado que lo importante ahora es "saber si Vox está dispuesto a asumir responsabilidades". "Lo que hay que ver es qué quiere hacer Vox en los próximos meses y años", ha reiterado el presidente aragonés en funciones.

Asimismo, ha asumido su "responsabilidad" como fuerza más votada para intentar llegar a acuerdos. "Estoy convencido de que mi capacidad de diálogo hará que busquemos acuerdos siempre pensando en Aragón", ha defendido Azcón, a pesar de que fue precisamente la falta de acuerdo para unos presupuestos para 2026 lo que llevó, según el propio presidente, al adelanto electoral.

Por otro lado, Azcón ha señalado que "el bloque de la izquierda está en el peor momento político de la historia de Aragón" y ha asegurado que "veremos cómo siguen fracasando en las próximas elecciones".

Feijóo: "Aragón ha dicho 'basta ya' a Sánchez"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho una lectura meramente nacional de los resultados de las elecciones autonómicas en Aragón, llegando a afirmar que la gente le ha dicho "ya basta" a Pedro Sánchez, que no se presentaba a estas elecciones autonómicas.

Para Feijóo, "cualquier partido político firmaría un resultado como el nuestro, pero solo el PP lo ha conseguido", aunque Jorge Azcón ha perdido dos diputados en este adelanto electoral, y se queda con 26 en lugar de 28 diputados. "Partíamos de muy arriba", ha reconocido el presidente del PP, que se ha preguntado también "cuántos tortazos electorales le hacen falta al PSOE" y "cuántas debacles más" necesita Sánchez para que se vaya".