Elecciones en Aragón
Podemos desaparece de las Cortes de Aragón: "Azcón es más rehén de los que quieren coartar nuestras libertades"
No hubo sorpresa y el colectivo morado pierde el escaño que tenía, once años después de su fulgurante aparición
Arturo Pola
Con rasmia, haciendo ruido y con mucha fuerza llegó Podemos a La Aljafería en 2015. Once años después, el colectivo morado va a abandonar las Cortes de Aragón de la manera contraria: triste, sin ese empuje tan aragonés que ha dado nombre a su campaña y sin respuestas en una jornada en la que el silencio fue lo que más se escuchó en la que ya se puede decir que ha sido la confirmación y la crónica de una muerte anunciada.
Lejos quedaban los 14 escaños con los que irrumpió Podemos y que les permitieron entrar directamente mandando al Gobierno de Aragón. El objetivo, siendo realistas y a tenor de las encuestas, era sobrevivir. Que al menos María Goicoechea, la Candidata a la Presidencia de la DGA, mantuviera el escaño que su formación obtuvo en 2023. Pero ni eso.
María Goicoechea, con la confirmación oficial de la pérdida del escaño, rompió el sepulcral silencio que había en la sede de Podemos cargando contra Jorge Azcón. "Ahora es más rehén de los que quieren coartar nuestras libertades", espetó, asegurando que ahora la posición del PP "se ha debilitado".
Con respecto al fracaso de su partido, la candidata aseguró que "es un mal resultado" y, aunque sabían que se enfrentaban a unas elecciones "difíciles", reconoció que no han logrado su objetivo. "Seguiremos trabjando par poner a la izquierda aragonesa en pie y para volver a ser una fuerza decisiva"", cerró.
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias
- El restaurante de tres plantas que abrirá en la plaza de la Corredera da un nuevo paso
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria
- El paso de la borrasca Marta por Córdoba capital
- «El temporal que vivimos se debe a los ciclos naturales que se repiten cada 15 años»