COMICIOS AUTONÓMICOS
La participación a las 14 horas en las elecciones de Aragón es similar a 2023
El dato se ha elevado hasta el 40,93%, tres décimas por debajo de hace tres años
Redacción
Zaragoza
La participación a las 14.00 horas en las elecciones de Aragón 2026 ha sido del 41,81%, 0,04 puntos por debajo de la registrada en 2023 a la misma hora, cuando alcanzó el 40,96%, Hace tres años, a las 18 horas el dato de participación ascendió hasta el 54,73%. La participación a las 11 horas en Aragón ha sido de, en torno al 10%.
En número de electores, son 405.501 personas. Por provincias, habían votado a esa hora un 41,81% de los electores de la provincia de Zaragoza, un 37,73% de la provincia de Huesca y un 39,78% en la de Teruel.
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias
- El restaurante de tres plantas que abrirá en la plaza de la Corredera da un nuevo paso
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria
- El paso de la borrasca Marta por Córdoba capital
- El Guadalquivir inunda Miraflores y sitia la Calahorra en una crecida que va camino de ser histórica