PI STUDIO

Sánchez preside la reunión para la valoración de riesgos provocados por las borrascas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este sábado la reunión de la Unidad de Valoración de Riesgos, que sigue la evolución de las borrascas Leonardo y Marta. En la reunión le han acompañado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el ministro del Interior, Fernado Grande-Marlaska. Más información