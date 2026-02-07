Secciones

Es noticia
Directo | TemporalFotogalería | Córdoba, al solMorenoCaudalEmbalsesImágenes aéreasCarreterasJuan Antonio CarazoEl tiempoCarnaval
instagramlinkedin
Sánchez preside la reunión para la valoración de riesgos provocados por las borrascas

Sánchez preside la reunión para la valoración de riesgos provocados por las borrascas

PI STUDIO

Sánchez preside la reunión para la valoración de riesgos provocados por las borrascas

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este sábado la reunión de la Unidad de Valoración de Riesgos, que sigue la evolución de las borrascas Leonardo y Marta. En la reunión le han acompañado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el ministro del Interior, Fernado Grande-Marlaska. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents