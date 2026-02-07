Rubén Múgica reprocha a Sánchez haber convertido "la acción de gobierno en un mercadillo"

Fernando Múgica, el histórico socialista vasco asesinado por ETA hace 30 años, ha sido recordado este sábado en San Sebastián en un acto contra la "desmemoria" en el que su hijo Rubén Múgica ha reprochado a Pedro Sánchez haber convertido "la acción de gobierno en un mercadillo".

El exprimer ministro francés Manuel Valls, el exlíder del PSE Nicolás Redondo Terreros y el exdiputado del PP Adolfo Suárez Illana han intervenido también en este homenaje, celebrado en el cementerio de Polloe ante la tumba de Múgica, y al que también han asistido el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, del PNV, y la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia.

Una importante representación de cargos institucionales y públicos del Partido Socialista de Euskadi ha acudido asimismo a este acto, al igual que Ana Iríbar, viuda de Gregorio Ordóñez, el edil del PP al que ETA asesinó en enero de 1995 y cuyo panteón se halla también en el cementerio donostiarra.

Críticas a Pedro Sánchez

Ante todos ellos, Rubén Múgica ha pronunciado un discurso muy crítico con el presidente del Gobierno con el que se ha remontado a los años de en que ETA mataba y "la basura batasuna atemorizaba a una parte de la población, mientras Arnaldos y Mertxes justificaban públicamente los asesinatos", en referencia al secretario general de EH Bildu y a la portavoz de la coalición en el Congreso, Mertxe Aizpurua.

Ha afirmado que "los asesinos fueron distintos y en épocas distintas, pero los chivatos de Batasuna fueron los mismos".

"Cuánta complicidad en su blanqueamiento, que pasean hoy por calles y plazas bajo siglas que son otras, pero con el mismo collar de siempre: la jactancia. No imaginaron los herederos de los criminales que un desmemoriado, llamado Pedro Sánchez, convertiría la acción de gobierno en un mercadillo y los mostraría como socios, y como fachas a quienes discrepamos", ha remarcado.

Múgica ha reclamado "igualdad" para las víctimas del terrorismo. "No puede ser que casi 380 asesinatos estén aún sin resolver, y que el Estado solo sepa encogerse de hombros cuando se le recuerda que muchos sumarios fueron cerrados prematuramente. Si tanta delicadeza se brinda a Arnaldos y Mertxes, qué menos que exigirles que digan los nombres y los apellidos de los asesinos, que sin duda conocen", ha señalado. Recordar a todas las víctimas

Redondo Terreros, por su parte, ha recordado a Múgica y también a Javier Lambán, el expresidente del Gobierno de Aragón fallecido el pasado año: "Ellos sí dirían a la vez que Otegi no es quién para dar carnés de constitucionalistas, demócratas y amantes de la libertad".

En este acto, que Rubén Múgica ha dicho que era también un homenaje a todas las víctimas del terrorismo, Manuel Valls ha asegurado que "hoy es más necesario que nunca ondear las vidas heroicas".

"Tenemos que recordar a las víctimas, tenemos que hacer ese trabajo de memoria que muchos hoy no hacen y perdonar solo si ellos piden perdón y reconocen los hechos. Tenemos que poner en el centro a las víctimas y no a los asesinos, y aún menos blanquear a los asesinos, hoy con sus herederos sentados en la mesa del poder", ha enfatizado.