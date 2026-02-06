Un año de disputas con la "tecnocasta” hasta la cruzada legal que sitúa a Sánchez en el disparadero de las plataformas

El 20 de enero de 2025, Pedro Sánchez sorprendió al auditorio de la Fundación Ramón Areces arremetiendo contra lo que calificó como “tecnocasta”. Horas antes de la toma de posesión de Donald Trump, advirtió sobre la “amenaza grave” que conllevaría el “poder omnímodo en las redes sociales” de los grandes magnates tecnológicos para ejercer “control”. Lo hizo en un la clausura de unas jornadas sobre inteligencia artificial donde llamó a la UE a “plantar cara”. "Debemos rebelarnos", enfatizó, para revertir la tendencia de las nuevas tecnologías a "reforzar el ‘statu quo’ y fortalecer a los ricos". Entonces fijó el marco argumental que sustenta el paquete de medidas anunciadas este martes para regular a las grandes plataformas digitales y que ha acabado por abrir una guerra en el Gobierno y algunos de estos magnates, especialmente Elon Musk y Pavel Durov, dueño de Telegram.

Dos días después de aquella intervención, donde se situó a los “tecnomillonarios” como punta de lanza de la “ola ultra”, Sánchez internacionalizó el mismo discurso en el Foro de Davos. Esta vez convirtiendo su diagnóstico en propuesta política para endurecer la regulación de la UE. En la principal cumbre de las élites económicas y políticas avanzó ya algunas medidas que ahora se materializarán a través de cambios en el Código Penal, como la responsabilidad por parte de los dueños de las redes sociales en los delitos que se comentan a través de ellas y la obligación de abrir la “caja negra” de los algoritmos. Entre medias, el Gobierno endureció el tono contra el “salvaje oeste” y el “todo por la pasta” de estos magnates y puso en marcha el Observatorio de Derechos Digitales para investigar el impacto social y ético de la tecnología.

Si Sánchez está encabezando a nivel europeo las posiciones más criticas contra la Administración de Trump, sobre todo tras la intervención en Venezuela y su amenaza anexionista de Groenlandia, su retórica de confrontación no es menos contra los “tecnoligarcas” que considera sus aliados. Una asociación que ya estableció en la cumbre de líderes progresistas ‘Democracia Siempre’ celebrada en julio del pasado año en Santiago de Chile, junto a presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva o el colombiano Gustavo Petro.

Comenzó así a enmarcar la regulación de las plataformas en una agenda transnacional, más allá de la UE, frente a los discursos de odio y los “bulos”. Un eje que Sánchez buscará seguir desallorando en la cumbre de Barcelona de los próximos 17 y 18 de abril, de la que será anfitrión en el marco de la Global Progressive Mobilisation.

El Gobierno español fue uno de los promotores de la directiva europea de servicios digitales, con el impulso de la Carta de Derechos Digitales en 2021. Aunque se hablaba ya de una tecnología “con reglas”, su retórica se limitaba a la necesidad de “certidumbre” y confianza ante la disrupción tecnológica. Ahora, con el enfrentamiento directo con algunos de estos magnates, lejos queda también el acercamiento a Silicon Valley que Sánchez trató de hacer en aquel mismo año durante su gira económica por EEUU.

“No nos van a quebrar”, respondía este jueves el jefe del Ejecutivo ante la presión de las grandes plataformas digitales. Después de las acusaciones de “tirano” por parte de Musk y del dueño de Telegram de socavar la libertad de expresión, Sánchez trasladaba durante su intervención en el VIII Congreso Nacional de Industria que “la voz de la razón, de la mayoría social y de la democracia no va a ser doblegada por esos tecnoligarcas del algoritmo”.

Debate sobre seguir o no en X

El antagonismo de Sánchez con magnates como Elon Musk, que fue consejero de Trump, va más allá de la batalla por la regulación. “La semana pasada, el propietario de X, él mismo un inmigrante, utilizó su cuenta personal para amplificar la desinformación sobre una decisión soberana de mi Gobierno: la regularización de 500.000 migrantes que viven, trabajan y contribuyen al éxito de nuestro país. La misma plataforma que ha permitido que su IA, Grok, genere contenido sexual ilegal. Entretanto, Instagram ha sido acusada de espiar a millones de usuarios de Android en todo el mundo. Facebook se ha utilizado para desplegar cientos de campañas de desinformación e interferencia extranjera durante elecciones nacionales y regionales”, denunciaba durante su participación en la World Governments Summit celebrada en Dubái.

Pese al choque, en Moncloa descartan por ahora cerrar sus cuentas institucionales en X o Telegram. La filosofía del Gobierno sigue siendo la de devolver a estas redes sociales los aspectos positivos para el debate público y su potencialidad para la democratización que tenían cuando nacieron. Esto es, “recuperar el control”.

Noticias relacionadas

“Nosotros lo que queremos es que X o Telegram sean espacios seguros y regulados”, explican fuentes de Moncloa frente al planteamiento de sus socios de Sumar. Los ministros del socio minoritario de la coalición -y la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen- sí optaron por abandonar la plataforma de Elon Musk, cambiándola por Bluesky, una alternativa más abierta, transparente y sin algoritmos intrusivos.