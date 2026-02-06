PP
Directo | Azcón y Feijóo cierran la campaña en Zaragoza
El cierre de campaña del PP en Aragón para las elecciones del próximo domingo comenzará con un concierto del grupo Los Meconios
EFE
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato de Aragón a revalidar la Presidencia de esta comunidad, Jorge Azcón, cerrarán este viernes, a las 19:00 horas, la campaña electoral en Zaragoza, acto tras el que, en el mismo lugar, el agitador Vito Quiles protagonizará un encuentro con jóvenes.
El cierre de campaña del PP en Aragón para las elecciones del próximo domingo comenzará con un concierto del grupo Los Meconios, conocidos por una canción en la que llaman a volver al golpe de Estado de 1936.
En la sala multiusos del Auditorio, Azcón y Feijóo ofrecerán el mitin de cierre de campaña; después, en el mismo espacio, Vito Quiles protagonizará un acto llamado 'DE K-ÑAS' a partir de las 20:30 horas.
La presencia de Vito Quiles no aparece en el cartel del cierre de campaña que colgó en redes el PP de Aragón. Sí está circulando en redes otro cartel similar que añade el nombre del agitador, quien, además, aparece en las cuentas de Instagram de Nuevas Generaciones de Aragón y del PP de Zaragoza.
Vito Quiles ha confirmado a EFE que estará esta tarde en Zaragoza para hacerle una entrevista al candidato popular, Jorge Azcón, concertada con su gabinete, y para mantener un encuentro "informal" con jóvenes del partido, invitado por el PP aragonés.
Ha precisado que en ningún caso forma parte de la agenda de cierre de la campaña del PP y ha desmentido que este partido le haya reclutado.
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital
- El Guadalquivir en Córdoba: comparación entre las riadas de 2010 y 2013 y la crecida actual por el paso de la borrasca Leonardo
- Cortada por inundaciones la carretera A-306 de El Carpio a Torredonjimeno y numerosas incidencias en el Alto Guadalquivir
- Una mujer de Córdoba queda libre de más 68.600 euros de deuda tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad
- La borrasca Leonardo deja en Córdoba capital los primeros desalojos en zonas inundables de Alcolea y el entorno del aeropuerto
- Córdoba se prepara para el ‘segundo round’ de lluvias torrenciales: la Aemet advierte de lo que traerá la borrasca Marta