No va más: Aragón cierra una campaña electoral inédita con Sánchez, Feijóo y Abascal en Zaragoza

Se acabó. Los partidos políticos y sus candidatos ponen fin este viernes a dos semanas de campaña electoral que llegaron tras un mes de precampaña y que, seguramente, no culminarán un ciclo electoral continuo e inagotable que lleva más de una década copando los parlamentos. Aragón llega, pues, a la última jornada en la que se puede pedir el voto a los ciudadanos para el próximo domingo, 8 de febrero. ¿El objetivo? El primero, que voten, ante la amenaza de una abstención mayor de la habitual. Y luego ya vendrá el a quién.

Un viernes en el que la comunidad contará, pese a estar en unas elecciones autonómicas, con los tres principales líderes de la política española. El presidente, Pedro Sánchez; el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; y la cabeza visible (y única, también en Aragón) de un Vox crecido en las encuestas, Santiago Abascal. Los tres estarán en Zaragoza, prácticamente a la vez, con sendos cierres de campaña en los que estarán junto a la aspirante Pilar Alegría, al aún presidente Jorge Azcón y al exvicepresidente Alejandro Nolasco.

Este último, pese a ser el candidato por Teruel, se desplaza a la capital aragonesa este último día, tan solo unas horas después de que se publicasen unos audios suyos y de su jefa de gabinete criticando la decisión unánime que tomó Abascal cuando en julio de 2024 ordenó a sus vicepresidentes autonómicos, sin posibilidad de réplica, que dejasen el Gobierno de Aragón. Una fecha que fue el principio del fin de una legislatura que aguantó, ya sin ser capaz de aprobar presupuestos, otros 19 meses, hasta que Azcón pulsó el botón electoral en diciembre.

Pedro Sánchez junto a Pilar Alegría en el mitin central del PSOE en Teruel, el pasado domingo. / JAIME GALINDO

A las 18.00 horas, en el hotel Hiberus de la Expo, Pedro Sánchez cerrará una campaña que, junto a Alegría, le ha llevado por las tres capitales. Primero, Huesca, en el primer domingo electoral, en un mitin que desbordó el hotel Abba. Justo una semana después, Teruel, donde llenó igualmente aunque no desbordó, pese a que sí se llevó los insultos de una concejala del PP de un pueblo de Valencia. Este viernes, última jornada, la parada obligatoria, Zaragoza, donde se concentra buena parte del censo electoral al que el presidente quiere darle un empujón que sirva de revulsivo ante unos sondeos que rondan el peor resultado de la historia socialista en Aragón.

Feijóo, Abascal y las guerras fratricidas

Una hora más tarde, a partir de las 19.00 horas, Feijóo acompañará a Azcón en un acto en la sala Multiusos del Auditorio. Un acto en el que también intervendrán el presidente provincial del PP, Ramón Celma, y la alcaldesa de la capital aragonesa, una Natalia Chueca que se ha convertido en uno de los grandes valores del partido de cara al electorado capitalino. Se cierra así un circuló que Azcón ya empezó, junto a Chueca, en Valdespartera hace ahora dos semanas. Quien no estará será Ayuso, aunque sí uno de sus grupos a los que acostumbra a seguir, Los Meconios y sus polémicas letras.

Y a la misma hora que Sánchez estará Abascal frente a la Seo de Zaragoza, acompañado por el ya mencionado Nolasco y el otrora candidato a la Presidencia, y ahora número 1 por la provincia, Santiago Morón. El político vasco concluirá así dos semanas en las que ha peregrinado por la comunidad, incluso en actos en solitario sin el candidato Nolasco, y en las que ha elevado los decibelios al máximo contra el PP, al que acusa de "guerra sucia" -"hasta aquí hemos llegado", replicó Feijóo- y también contra su viejo conocido de las Nuevas Generaciones de su antiguo partido, Jorge Azcón. Por el camino, por cierto, la defensa a ultranza y sin ambages del trasvase del Ebro.

Alberto Núñez Feijóo y Jorge Azcón, en el mitin celebrado en un restaurante de Calatayud el pasado domingo. / Rubén Ruiz

Una de las principales batallas del domingo se librará en Teruel. Será así para todos los partidos, tras una campaña más turolense que nunca, aunque solo dos cerrarán ahí sus actos. Alberto Izquierdo (PAR) lo hará desde las 20.00 horas y Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe) una hora antes. Quién sabe si ambos sumarán una última guerra fratricida, en una provincia donde el Partido Aragonés aspira a salvar los muebles y no desaparecer por primera vez y donde Guitarte quiere revitalizar su proyecto y, quién sabe, extenderlo más al norte. E incluso al Pignatelli, si así le dan los números.

Las izquierdas

El resto de formaciones serán mucho más clásicas en sus cierres. Chunta Aragonesista, con Jorge Pueyo a la cabeza, estará en su principal alcaldía en Aragón, La Muela. Uno de los pocos municipios del anillo metropolitano de Zaragoza aún gobernados por la izquierda y en el que Pueyo, el candidato más joven, estará acompañado a las 19.00 horas en su último mitin por el alcalde (y número 5 por la provincia), Adrián Tello, y la secretaria general del partido y su mano derecha, Isabel Lasobras.

Jorge Pueyo, candidato de CHA a las elecciones de Aragón, en el mitin del pasado sábado en Zaragoza. / Jaime Galindo

Las coaliciones IU-Movimiento Sumar y Podemos-Alianza Verde estarán igualmente en sendos centros cívicos de Zaragoza capital. Los primeros, a partir de las 20.30 horas, en Delicias, con las intervenciones de la candidata, Marta Abengochea, y sus compañeros de lista Álvaro Sanz, Marga Deyá y Pepe Paz, este último adscrito al movimiento fundado por la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Noticias relacionadas

Los morados serán los más madrugadores y también le darán una connotación nacional a los comicios, con Irene Montero e Ione Belarra acompañando una vez más a María Goicoechea, también apoyada esta vez por la periodista zaragozana Cristina Fallarás. Será desde las 17.00 en La Almozara, con el gran objetivo de no perder la representación en unas Cortes que hace once años les brindaron 14 diputados.