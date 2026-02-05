El PP niega haber tapado el supuesto acoso sexual del alcalde de Móstoles: "Se analizó, se investigó y se archivó"

"Es falso. En el Partido Popular de Madrid, ni se tapa ni se ocultan denuncias. Las tramitamos, se instruyen y cuando corresponde se actúa". Así se ha pronunciado el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, tras conocerse las acusaciones de que el partido tuvo conocimiento y trató de ocultar el supuesto acoso sexual y laboral del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, a una concejal de su equipo, que terminó por entregar el acta. Tanto él como a continuación la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso en el Pleno de la Asamblea, han vinculado la aparición de las informaciones con las elecciones aragonesas. "No he venido a este pleno no he venido a este pleno a hacer campaña a Pilar Alegría", ha afirmado a Ayuso.

"En este caso, se ha mantenido un escrupuloso respeto y seguimiento de una denuncia, así como de la presunción de inocencia de cualquier persona", ha mantenido Serrano, quien ha asegurado que al partido el caso no se le presentó como un caso de acoso sexual sino "una disputa laboral en el ámbito de un grupo municipal".

Según la información publicada por El País, apoyada en una denuncia interna, la concejala asegura haber sido víctima de acoso sexual primero y acoso laboral después por parte de Manuel Bautista, alcalde popular de Móstoles, mientras formó parte de su equipo, entre 2022 y 2024, y no haber recibido el respaldo de la organización, pese a haber puesto los hechos en conocimiento de la dirección. Asegura que desde la dirección se la disuadió de presentar denuncia

En la denuncia, la edil afirma que Bautista le realizó insinuaciones de tipo sexual que respalda con el testimonio por escrito de un compañero. Tras su rechazo a cualquier relación más allá de lo profesional, afirma, fue “invisibilizada” en sus labores de concejal. En 2024 entregó el acta y se dio de baja del PP, pero previamente había puesto en conocimiento de la dirección la situación.

La exedil asegura que escribió en dos ocasiones a Isabel Díaz Ayuso y llegó a ser recibida hasta en dos ocasiones en la sede de los populares en Génova. Según su relato, en una de esas reuniones la vicesecretaria general del PP madrileño, Ana Millán le trasladó que el amparo del partido pasaba “por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia”. En otro de los encuentros, el secretario general de la formación, Alfonso Serrano, le comentó: “¿Qué podemos hacer? No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer solución”.

La concejala también se dirigió al Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, que archivó el procedimiento.

Serrano ha admitido que la reunión con la edil efectivamente existió y que en ella se le preguntó directamente si se trataba de una cuestión de abuso o de acoso sexual y esto fue negado. "No estamos hablando en ningún caso de un tema de abuso o acoso sexual porque se nos fue negado. La denuncia objeto de la información carecía a nuestra opinión de sustento alguno. Los órganos del partido funcionaron, el comité de seguridad y garantías actuó, analizó y investigó y archivó". Se trata, ha dicho, de una denuncia "carente de sustento alguno, no sabemos si obrando de mala fe y quizás en estos casos lo que convendría es llevarlo a un juzgado".

El secretario general del PP madrileño ha respaldado a Bautista, cuyo cese, ha dicho está "absolutamente descartado" y ha vinculado la aparición de la información al momento político, coincidente con la declaración en el Senado de Francisco Salazar, colaborador de Pedro Sánchez acusado de acoso sexual, y la inminencia de las elecciones en Aragón. "Nos sorprende que salga 15 meses después de la denuncia, coincidiendo con el primer pleno de la Asamblea, coincidiendo con la comparecencia de un acosador sobre el que sí hay denuncias muy fuertes por parte de diversas mujeres, como es el caso de Salazar, el estratega de la señora Pilar Alegría, en una jornada de campaña en Aragón muy perjudicial para el Partido Socialista".

El asunto ha traspasado los límites de la política madrileña. El PSOE ha exigido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dé "explicaciones inmediatas" después de que el PP de Madrid "tapara" las acusaciones de la exconcejal del PP contra el alcalde de Móstoles. "No puede seguir repartiendo lecciones mientras mira hacia otro lado ante un presunto caso de acoso encubierto por el PP de Madrid. Menos discursos y más decisiones, señor Feijóo", han señalado a la agencia EFE fuentes del PSOE nacional, que requieren al presidente del PP que actúe "dentro de su propio partido".