Llamada telefónica
Felipe VI y Rebelo de Sousa aplazan la visita del presidente portugués del viernes por la borrasca
El dirigente luso abandonará el cargo en las próximas semanas tras 10 años en el puesto
La visita oficial del presidente de Portugal a España tendrá que esperar. Felipe VI y Marcelo Rebelo de Sousa han acordado este jueves posponer el viaje previsto para el viernes a Madrid ante la evolución de la borrasca 'Leonardo', que está golpeando el sur de la península y ha obligado a revisar los planes institucionales de ambos países.
La decisión se ha tomado tras una conversación telefónica entre los dos jefes de Estado y "con el acuerdo de los gobiernos de España y Portugal", ha informado la Zarzuela. La visita estaba concebida como un gesto político de despedida, ya que Rebelo de Sousa abandonará su cargo en las próximas semanas. Ahora queda en suspenso, a la espera de que mejoren las condiciones y ambos mandatarios aenden una nueva fecha.
El programa previsto incluía la recepción del presidente portugués con honores militares en el Palacio Real de Madrid, seguida de un encuentro con el Monarca y un almuerzo ofrecido por los Reyes en su honor. El viaje tenía un marcado carácter simbólico y político: buscaba reforzar los vínculos bilaterales y subrayar la sintonía personal entre Felipe VI y Rebelo de Sousa, dos figuras que han coincidido con frecuencia en foros europeos.
La última de esas coincidencias se produjo hace apenas tres semanas, el 21 de enero, en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, donde ambos participaron en el pleno conmemorativo del 40º aniversario de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea. Aquel acto puso de relieve la trayectoria paralela de los dos países en el proceso de integración comunitaria y su papel como socios estrechamente coordinados dentro de la UE.
Marcelo Rebelo de Sousa ocupa la jefatura del Estado portugués desde marzo de 2016 y fue reelegido en 2021 para un segundo mandato.
