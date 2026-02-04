Elisa Mouliaá retira la acusación de agresión sexual contra Errejón: "Nadie debería cargar sola con algo así"

"He decidido retirar mi acusación particular en el procedimiento por abuso sexual contra Íñigo Errejón. No es una retractación, es un límite". De este modo, la actriz Elisa Mouliaá ha anunciado en la red social X que retira formalmente la acusación por un delito de agresión sexual contra el que fuera portavoz en el Congreso de Sumar.

En el escrito que ha presentado su defensa ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, que tiene fecha de este miércoles, y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Mouliaá desiste "de forma total, libre, consciente e irrevocable" de la acusación particular ejercitada en el procedimiento. La Fiscalía solicitó el archivo el pasado 17 de diciembre al considerar "insuficientes" los indicios contra el político.

"Si la justicia continúa, por tratarse de un proceso de naturaleza pública, lo hará sin mi participación. Yo me retiro con la conciencia tranquila. No huyo, termino mi parte demostrando que no quiero dinero ni protagonismo: LA VERDAD YA CAMINA SOLA", ha escrito la actriz en la red social, para después recordar que la "Fiscalía determinó la veracidad de los hechos y el juez Carretero apreció indicios de criminalidad enviándole al banquillo".

El juez de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, optó no obstante por desoír las peticiones de archivo de la fiscalía y decidió abrir juicio oral contra el exdiputado y exportavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón por un delito de agresión sexual que presuntamente habría cometido en octubre de 2021 contra la actriz Elisa Mouliaá. Ahora deberá responder al último movimiento de la querellante, ya que su retirada hace que no exista ya ninguna parte que acuse al expolítico de conducta penal alguna.

Errejón mantiene las calumnias

Fuentes del entorno de Errejón señalan que la decisión de Mouliaá tiene que ver con el hecho de que su defensa, que ejerce el abogado Alfredo Arrién, se planteara renunciar a seguir representando a la actriz por el interés de esta en negociar una retirada de su denuncia por agresión sexual a cambio de que el exdirigente de Sumar hiciese lo mismo con la querella por calumnias que se instruye contra ella. Las mismas fuentes aseguran que Errejón va a mantener su acusación contra la actriz, ya que su objetivo es "demostrar hasta el final que es inocente".

Noticias relacionadas

El juez decidió en su día abrir juicio oral sin esperar a que se resolvieran los recursos pendientes contra el auto de transformación del procedimiento (equivalente al de procesamiento) y dio un día a Errejón para que prestara una fianza de 30.000 euros para "asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele" en el caso de que termine siendo condenado. Se trata de la cantidad que la acusación particular que ejerce la actriz solicitaba en el escrito de acusación en el que instaba la apertura de juicio oral y pedía tres años de prisión para Errejón por un delito continuado de abuso sexual.