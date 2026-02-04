Fuego cruzado entre CGPJ y Gobierno por las reformas en justicia: "No hay que perder la paciencia"

Las últimas reformas en justicia, como la implantación de los tribunales de instancia, y los planes del ministro Félix Bolaños para ofertar 500 nuevas plazas de jueces han encontrado contestación en el poder judicial, una posición que quedó evidenciada este martes durante el discurso que leyó ante el rey la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló. La también presidenta del Tribunal Supremo advirtió de que la creación de que esas plazas "no aborda ni resuelve el problema de fondo" y que la reforma judicial ha de hacerse de forma "ordenada, organizada y con el tiempo necesario".

Por su parte Bolaños, se ha mostrado "sorprendido" por el hecho de que la creación de un número tan alto de nuevas plazas de juez no mereciera ningún discurso positivo pero dijo que espera que "será en el próximo discurso, no hay que perder la paciencia". "Como siempre todo mi respeto a los discursos políticos que se leen", añadió el ministro este miércoles durante un acto público, en alusión al tono de la intervención de la presidenta del Poder Judicial.

Las últimas reformas no han tenido el mejor de los recibimientos en las carreras judicial y fiscal. La propia Perelló ahondó en esta situación al señalar que los jueces y magistrados son "los primeros interesados" en que la oficina judicial "se modernice y sea eficiente", pero reclamó que se tenga en cuenta a los profesionales de la justicia "y el papel principal del juez" a la forma de abordarlos. Igualmente, denunció "presiones externas directas" y "formas de influencia indirectas" a los jueces.

La presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, durante la entrega de despachos a los 121 integrantes de la nueva promoción de jueces / DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Incluso Unión Progresista de Fiscales, cuya postura suele ir habitualmente acorde con los postulados del Gobierno en materia de Justicia, manifestó la semana pasada el anuncio de creación este año de 500 plazas de jueces sin que se hable nada de nuevos puestos de fiscal es decepcionante para este colectivo. "Reformar la Justicia sin reforzar la Fiscalía no es modernizar el sistema: es trasladar el riesgo de colapso al eslabón que ya soporta una presión extrema", manifestaron en un comunicado que firmaba el Secretariado de esta organización.

Por lo que respecta a los tribunales de instancia, como ya ha informado EL PERIÓDICO cuando un mes de la puesta en marcha de la última fase de implantación del nuevo sistema a nivel nacional hablan de improvisación y desconcierto, debido sobre todo a la falta de medios y de normas claras.

En declaraciones a los medios antes de participar en unas jornadas de debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, Bolaños ha respondido a las palabras de Perelló. También ha advertido de que "el inmovilismo no lleva a ninguna parte" y ha asegurado que desde su departamento seguirá trabajando en las reformas que necesita la Justicia.

Noticias relacionadas

"A nosotros en el inmovilismo no nos van a encontrar, nos van a encontrar en las reformas que necesita la Justicia y vamos a seguir trabajando para implementarlas porque son imprescindibles para que tengamos una justicia de calidad del siglo XXI y bien valorada por la ciudadanía", ha concluido ante las preguntas de los periodistas.