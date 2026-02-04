El fiscal pide una fianza de 80.000 euros para Francisco de Borbón, sobrino segundo del rey Juan Carlos, por su implicación en una trama narco

La Fiscalía Antidroga ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge que imponga una fianza de 80.000 euros a Francisco de Borbón Graf von Handerberg, sobrino segundo (por hijo de primo hermano) del rey emérito, por su presunta implicación en la red de narcotráfico en la que están imputados Óscar Sánchez Gil, ex inspector jefe del grupo anti blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en Madrid, y su esposa. En la casa de ambos, la Policía encontró ocultos en las paredes y el jardín más de 20 millones de euros en billetes, supuestamente cobrados como sobornos a los narcos.

El ministerio público ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 que conceda a De Borbón 72 horas para que pueda hacer efectiva la fianza impuesta, por lo que una vez el magistrado dicte su resolución y le sea comunicada, podrá abandonar la Audiencia Nacional, en cuyos calabozos aguarda. Para los otros dos detenidos en la misma operación, por su presunta participación en el blanqueo de la red, Tirso Muyo Campos y Claudia Mireya Muñoz Hernández, Antidroga ha solicitado la imposición de sendas fianzas de 50.000 euros con el mismo plazo para pagar. Una vez que lo hagan deberán firmar semanalmente y se les retirará el pasaporte, según solicita la fiscalía, informaron fuentes jurídicas.

El sobrino segundo del rey Juan Carlos se define como "empresario, inversor y filántropo hispano-alemán". Es hijo de Francisco de Borbón y Escasany, duque de Sevilla y primo del rey emérito Juan Carlos I. Todos los detenidos en este operativo giran presuntamente en el esquema del caso en torno a Ignacio Torán, considerado líder de la trama en España y antiguo confidente del inspector de policía imputado.

Criptomonedas

La Policía sospecha que Francisco de Borbón Graf von Handerberg, arrestado en Málaga, habría convertido en criptomoneda parte del dinero ilícito a través de una firma radicada en Irlanda, ET Finetch Europe, ligada a su vez a una sociedad de las que es cofundador: Blue Acquisition Corp, firma de inversiones en el sector tecnológico con presencia en la bolsa de Nueva York.

La red con la que se le relaciona cayó en 2014 a partir de la interceptación de un contenedor portuario en Algeciras, parte de un alijo de 13 toneladas de cocaína camuflada en fruta y procedente de Ecuador. Las fuerzas de seguridad españolas habían recibido aviso del flete, organizado por una importante trama multinacional americana del narcotráfico. Ello condujo al inspector Óscar Sánchez, imputado por presuntamente si sobre fletes de narcos había vigilancia policial, para alertarles. En su despacho se encontró un plan para presuntamente hacer circular 14 millones de euros de beneficios de la trama blanqueados gracias a las criptomonedas.

Noticias relacionadas

Los inicios en el mundo de los negocios del aristócrata detenido no estaban en la criptomoneda, sino en la representación deportiva como agente de la FIFA. Después de siete años en el negocio de las comisiones por fichajes y contratos publicitarios de jugadores, y con despacho en Miami, Francisco de Borbón cambió de sector en 2012 y fundó Alpha Trading, su principal empresa, con intereses en los mercados del gas, el petróleo y los metales preciosos.