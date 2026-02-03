En el Senado
Zapatero y Aznar se convierten en armas arrojadizas de PP y PSOE por sus vínculos con Venezuela y Epstein
Albares evita referirse al expresidente socialista ante las acusaciones de los populares sobre sus vínculos con Venezuela
José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero han vuelto al Senado. No en carne y hueso, sino como armas arrojadizas de PP y PSOE contra el adversario. Los populares, en una estrategia activa desde hace semanas, han arremetido contra el que fuera presidente del Gobierno desde 2004 por sus vínculos con Venezuela y el rescate de Plus Ultra. En frente, el Ejecutivo ha respondido poniendo sobre las mesas las supuestas relaciones entre Aznar y el pederasta Jeffrey Epstein.
En el habitual tono confrontativo, la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, ha arremetido contra el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por el papel que ha jugado Zapatero en Venezuela, llegando a acusar al expresidente de "corrupción" por cobrar "por consultorías simuladas que realmente no lo eran porque eran pagadas con dinero del rescate de Plus Ultra". Así, ha denunciado que Albares ha permitido una "diplomacia paralela con sombras de corrupción" y ha dejado caer que podría tener vinculación con una "financiación ilegal del PSOE".
Albares ha evitado mencionar a Zapatero, aunque sí ha sacado pecho de los nombramientos de otros dirigentes del Gobierno en el terreno internacional, como los de Teresa Ribera como vicepresidenta primera de la Comisión Europea o de Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Ha sido a renglón seguido cuando ha citado a Aznar: "Sobre expresidentes yo no conozco lo que hacen sus expresidentes. El expresidente Aznar ha salido en los papeles de Einstein y yo no vengo aquí a hacer acusaciones".
El ministro se refería así a la última revelación de los archivos del pederasta Jeffrey Epstein hechos públicos el pasado viernes y en los que aparece un pago del financiero a su agente de viajes a nombre de José María Aznar, por 1.050 dólares, con fecha 17 de octubre de 2003, y el envío de dos paquetes explícitamente a nombre del expresidente en 2003 y 2004 y su mujer, la exalcaldesa de Madrid Ana Botella.
