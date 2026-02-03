El Gobierno separa en dos el decreto ómnibus para salvar las pensiones

El Gobierno troceará en dos el decreto ómnibus para salvar las pensiones. El Ejecutivo pretende reducir los riesgos y votar dos decretos por separado, que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros. Uno para la revalorización de las pensiones y otro para desahucios, lo que permitiría que las medidas se votaran por separado en el Congreso, como ya avanzaba EL PERIÓDICO este lunes. Fuentes del Ejecutivo confirmaban a primera hora de la mañana que aún se negociaba a contrarreloj, justo antes de un Consejo de Ministros que daba comienzo a las 9:00 horas de la mañana. Finalmente, se ha aceptado la reivindicación del PNV, que está haciendo de una suerte de intermediario con Junts en este decreto, para que la prórroga de los desahucios no afecte a los propietarios de una vivienda. Una petición compartida por los posconvergentes.

Con un Gobierno sin mayoría clara de izquierdas, la aritmética parlamentaria es clave y obliga a un juego de equilibrios constante. El decreto con la prórroga del escudo social, donde se incluyó la revalorización de las pensiones, es un claro ejemplo.

El Congreso lo tumbó con los votos de PP, Vox y Junts. Populares y posconvergentes coincidieron en criticar que se mezclase el alza de un 2,7% para las pensiones medias con la extensión de la prohibición de desahucios a familias vulnerables hasta encontrarles una alternativa para su realojo. Los socialistas se centraron en buscan el apoyo de Junts en materia de vivienda con mecanismos que ofrezcan más garantías a los propietarios por impago de alquiler. Tanto a nivel de dotación presupuestaria como de agilidad. Finalmente se ha optado por dejar exentos a los propietarios con una sola vivienda en alquiler "de asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad", según confirman desde el grupo parlamentario del PNV.

El Consejo de Ministros ya presupuestó en 300 millones los avales financiados por el Estado para este fin. La línea de ayudas para la cobertura en caso de impagos del alquiler de viviendas para jóvenes y colectivos vulnerables ya formaba parte del Plan Estatal de Vivienda, pero ante su retraso se aprobó un decreto el pasado mes de diciembre y ahora se ha dotado presupuestariamente.

Se busca así un encaje compaginando la protección de familias vulnerables con la cobertura a los propietarios. El otro comodín tiene que ver con la delegación de competencias en inmigración a Catalunya, después de que Podemos se abriese a levantar su veto como fruto de su acuerdo con el Gobierno para la regularización exprés de hasta medio millón de migrantes. El desbloqueo de esta carpeta depende ahora de modificar el preámbulo del proyecto, a lo que se abren los posconvergentes y que Podemos exige para dar su apoyo, eliminando referencias que consideran “racistas”.

