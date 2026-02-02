Santos Cerdán y Antonio Hernando oyeron en la reunión con Leire Díez grabaciones de Villarejo a Cospedal y Sánchez Camacho

El actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructura Digitales, Antonio Hernando, y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán oyeron en las reuniones que mantuvieron en abril de 2025 con el empresario Javier Pérez Dolset y la exmilitante de este partido Leire Díez, varias grabaciones realizadas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, según explican fuentes presentes en los encuentros a esta redacción.

En concreto, se trataría de al menos un audio de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, "dando indicaciones" y otro de la expresidenta del Partido Popular de Catalunya y en la actualidad diputada de la formación conservadora en la Asamblea de Madrid, Alicia Sánchez Camacho, aunque las fuentes consultadas aseguran que en total habrían sido hasta tres grabaciones del comisario jubilado que fueron escuchadas, y que según esta versión evidenciaban que los socialistas "también fueron víctimas" de las actividades del exmando policial.

La diputada de la Asamblea de Madrid y expresidenta del Partido Popular de Cataluña Alicia Sánchez-Camacho. / Ricardo Rubio - Europa Press

Tanto Hernando como Cerdán están citados a declarar como testigos este lunes por el juez Arturo Zamarriego, que investiga el caso Leire Díez, y que de forma reciente ha decidido expulsar como acusaciones particulares, es decir, como perjudicados, al exjuez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y al comisionista de las mascarillas Víctor de Aldama. El instructor también ha rechazado asumir la querella que interpuso la asociación Hazte Oír por las supuestas actividades de la exmilitante del PSOE en el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Santos Cerdán (d) junto a su abogado Jacobo Teijelo / EP

En la primera de las reuniones en Ferraz, que habría durado unos 40 minutos, no solo habrían participado Cerdán y Hernando, que entonces era director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno, sino que también estuvieron el entonces director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, y el que fuera ex 'número dos' de Santos Cerdán en la secretaría de Organización del PSOE y actual secretario de Política Municipal socialista, Juan Francisco Serrano.

Confirmado por Serrano

Precisamente, en el Senado, con motivo de la comisión de investigación que se celebra en el Senado sobre el caso Koldo, Serrano confirmó el encuentro con Leire Diez. Se produjo en abril de 2024, cuando esta se presentó en Ferraz como militante del partido y periodista para mostrar "un audio del señor Villarejo que afectaba al PSOE". "En esa reunión no se habló de nada más", ha recalcado en casi media decena de ocasiones ante las preguntas de los senadores de UPN, Vox y PP.

Archivo - Juan Francisco Serrano/Archivo / PSOE DE JAÉN - Archivo

En total habrían sido siete las personas que se reunieron mientras Pedro Sánchez se tomara un periodo de reflexión tras abrirse una causa penal contra su esposa, Begoña Gómez. Junto a los cuatro socialistas: Cerdán, Hernando, Antolín y Serrano, estuvieron la propia Leire Díez, el empresario Pérez Dolset y una periodista, fallecida de forma reciente.

Las fuentes consultadas relatan que se trató de una reunión de trabajo, que aceptó Cerdán, pues Leire Díez y Pérez Dolset aseguraban que tenían información sobre actuaciones de Villarejo y de cargos del PP que afectaban al PSOE, sobre todo en Andalucía. Así, habían reunido audios y documentos relativos a casos de corrupción, como por ejemplo Astapa relativo al Ayuntamiento de Estepona (Málaga), y que se saldó con condenas menores.

Archivo - La exministra de Defensa María Dolores de Cospedal. / A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

Otro procedimiento en el que se habrían detectado irregularidades, y que fue aludido en la reunión de Ferraz, fue el caso Isofotón. Era relevante pues la Fiscalía Anticorrupción señaló a los ministros María Jesús Montero y Luis Planas, como antiguos consejeros andaluces de Salud y Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que concedieron en 2012 una ayuda de 8,3 millones a esta empresa.

Manuel Chaves

También se comunicó a los cargos socialistas supuestas maniobras que perjudicaron al expresidente socialista y de la Junta de Andalucía Manuel Chaves; y al exconsejero del Gobierno andaluz Francisco Vallejo, quien fue recluido durante un año y siete meses para cumplir la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla por el fraude de los ERE en Andalucía. Sin embargo, en julio de 2024 abandonó el centro penitenciario tras decidirlo el Tribunal Constitucional.

Entre la documentación recabada por Leire Díez, Pérez Dolset y la periodista de los archivos de Villarejo que afectaban al PSOE también se incluían supuestas pruebas de la intervención del excomisario para perjudicar la candidatura del exbanquero Mario Conde a las elecciones gallegas en las que Alberto Núñez Feijóo era candidato del PP a la Xunta.

Alcaldesa de Marbella

Otros de los casos eran relativos a la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, y al caso Aznalcóllar. Tal y como adelantó esta redacción, las anotaciones de las agendas del comisario José Manuel Villarejo y sus grabaciones muestran las diferentes maniobras que llevó a cabo en 2014 con cargos del Consistorio marbellí.

El segundo de los encuentros de Leire Díez y Pérez Dolset con los socialistas, explican las citadas fuentes, fue muy corto, y en él simplemente el empresario mostró una documentación que había preparado para completar la primera reunión.

Fuentes del entorno de Antonio Hernando explicaron que acudió porque así se lo pidió Santos Cerdán, por su conocimiento del caso Villarejo, como portavoz del Grupo Socialista en el Congreso cuando el PSOE impulsó la primera comisión de investigación sobre este asunto. Hernando escuchó y no tomó la palabra en esa reunión, de la que concluyó que la información que ofrecían ya estaba judicializada.