Antonio Hernando admite ante el juez que se reunió con Leire Díez para ver pruebas de una investigación ilegal contra Sánchez

El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, ha declarado como testigo este lunes ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez, que acudió en abril de 2024 a una reunión con la exmilitante Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, tras reclamárselo la dirección de su partido, pues la excargo socialista les dijo que disponía de audios y otra documentacion sobre una supuesta investigacion ilegal puesta en marcha por el comisario José Manuel Villarejo contra Pedro Sánchez y sus hijas, según indican fuentes presentes en el juzgado.

Ha relatado, además, que le llamaron para que acudiera de la Secretaría de Organización del PSOE, entonces encabazada por Santos Cerdán. Reclamaron su presencia porque él había participado en la comisión de investigación de "la Policía Política" en el Congreso y porque iban a dar información sobre estos hechos. Después ha defendido que no reportó a nadie pero, sin embargo, pidió a una abogada del PSOE que aportase lo que le habían comentado en la reunión a la Audiencia Nacional.

Hernando, que entonces era director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno, ha explicado al juez, prosiguen las citadas fuentes, que en el encuentro, que habría durado unos 20 minutos, también participaron el que en esas fechas era director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, y el que fuera ex 'número dos' de Santos Cerdán en la secretaría de Organización del PSOE y actual secretario de Política Municipal socialista, Juan Francisco Serrano.

Santos Cerdán, testigo

Ahora es el turno del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que también ha sido citado como testigo, aunque al estar imputado en otros procedimientos ha venido acompañado de su abogado, Jacobo Teijelo.

El magistrado trata de determinar si Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol cometieron presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho al recabar información contra jueces, fiscales y guardias civiles a cambio de favores, con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".

La propia Díez reconoció en su declaración ante el juez el pasado 17 de noviembre que mantuvo dos encuentros con Cerdán en abril de 2024 en la sede del PSOE en la calle madrileña de Ferraz, añadiendo que lo hizo en calidad de periodista y en compañía de Pérez Dolset, entre otras personas.

El empresario, que declaró ese mismo día, confirmó su presencia en las dos reuniones en las que estuvo Cerdán y precisó que en una estuvo también presente Hernando, que en aquellas fechas era director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Otras reuniones

También constan en la causa otras reuniones de Díez, como una en el despacho del expresidente de Sacyr Luis del Rivero con el fiscal de Anticorrupción Ignacio Stampa; o la organizada en el despacho del abogado Jacobo Teijelo con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado en la Audiencia Nacional.

El juzgado a cargo del caso acumuló varias querellas y denuncias contra Díez a raíz de los audios en los que se la escucha hablar con empresarios con causas judiciales abiertas con el supuesto objetivo de buscar información comprometida contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y el ex fiscal de Anticorrupción José Grinda.

También el fiscal Stampa aportó grabaciones de la reunión que mantuvo con Díez junto a Pérez Dolset y Del Rivero, en la que la exmilitante se presentó como "mano derecha" de Cerdán y como "la persona que ha puesto el PSOE". "Yo traslado luego", aseguró.

Actuación delictiva

Zamarriego investiga si Díez lideraba una "actuación delictiva, continuada y coordinada" para "recabar información comprometida o irregular" de instituciones estatales. Por su parte, Díez enmarca las conversaciones incluidas en la causa en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado, informa Europa Press.