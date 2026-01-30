La Fiscalía prorroga seis meses la investigación contra el líder de Vox en Murcia por delito de odio por sus afirmaciones en Torre Pacheco

La Fiscalía Superior tiene medio año más para decidir si imputa al presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, por un delito de odio por sus afirmaciones del verano pasado en Torre Pacheco o da carpetazo al asunto.

El que fuera vicepresidente del Gobierno regional con López Miras fue denunciado por los partidos de izquierdas PSOE, Podemos e IU por sus manifestaciones en el marco de los disturbios acontecidos en el pueblo del Campo de Cartagena el estío pasado. "Los vamos a deportar a todos, no va a quedar ni uno", dijo, en referencia a los migrantes sin papeles, en un acto en el exterior del Ayuntamiento pachequero, al tiempo que aseveró que los extranjeros son quienes crean "un drama en nuestros barrios".

La fiscal vio indicios de que sus palabras podrían implicar "una estigmatización y criminalización de todas las personas migradas de origen magrebí"

Cabe recordar que todo comenzó con la agresión a Domingo, el jubilado al cual golpeó un joven, lo cual desató en el municipio una ola de altercados de corte racista que se prolongó durante días, y en el marco de la cual se desplazaron al pequeño municipio del Campo de Cartagena radicales de otras partes de España. Y políticos.

La institución que dirige José Luis Díaz Manzanera anunció, tras recibir la denuncia contra Antelo, que abría diligencias para valorar si había o no indicios de delito de odio por parte del político. Eso ocurrió en julio, y a partir de entonces el Ministerio Público tenía seis meses para determinar si imputaba o no al político. Y es que el hecho de que se abriesen las diligencias que se abrieron al recibir las denuncias de las formaciones de izquierdas no implica automáticamente la imputación del líder del partido conservador en Murcia.

Ingente documentación

Debido a la ingente cantidad de documentación que incluye el atestado de la Guardia Civil, cuerpo que intervino en aquellos altercados, la Fiscalía ha decidido prorrogar las indagaciones, indican fuentes del Ministerio Público. De momento, el dirigente de Vox no ha sido citado a declarar, detallan las mismas fuentes.

Aunque el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece un plazo de seis meses para este tipo de indagaciones, la ley permite prorrogar el mismo, en el supuesto de que se trate de un asunto especialmente complejo.

Participantes en los disturbios de Torre Pacheco en una de las noches de violencia. / Ivan Urquízar

La investigación fue tramitada por el área de Cartagena (por una cuestión de competencias, al tener lugar los hechos bajo sospecha en Torre Pacheco) y quedó a cargo de la fiscal delegada de delitos de odio, que analizó tanto la documentación que aportaron los partidos de izquierdas en sus respectivas denuncias como lo relatado en el atestado de la Benemérita. A lo largo del próximo medio año, esta profesional concluirá si hay indicios para que la causa contra Antelo continúe o si la archiva.

La fiscal ya vio indicios de que las declaraciones denunciadas podrían "suponer una estigmatización y criminalización de todas las personas migradas de origen magrebí, asociando inmigración con delincuencia violenta, con el consiguiente riesgo de generar sentimientos de temor, inseguridad y alarma social en la población".

No es la única causa judicial abierta a raíz de aquello. Ocho hombres están siendo investigados por su presunta participación en la brutal agresión a un menor durante los disturbios racistas, tal y como ya publicó este diario. A lo que sí que se dio ya carpetazo fue a la agresión a Domingo, chispa que prendió el polvorín racista de Torre Pacheco, pues el jubilado ni se personó en la causa judicial contra su agresor. "Yo no quiero denunciar porque no tengo ganas de murga; cuanta menos murga tenga, mejor", dijo entonces el vecino a los medios de comunicación.