Aldama desmonta una de las cinco 'pruebas' que señaló el Supremo para investigar las cuentas del PSOE

El desmentido que hizo este jueves el comisionista de las mascarillas Víctor de Aldama ante el juez Santiago Pedraz, --que investiga un presunto fraude en el IVA de los hidrocarburos de 182,5 millones--, de la declaración que hizo como testigo la empresaria María del Carmen Pano, en la que confesó haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede madrileña del PSOE de la Calle de Ferraz, desmonta una de las cinco 'pruebas' que apuntó el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en un auto en el que reclamaba a la Audiencia Nacional una investigación de las cuentas de los socialistas.

En la resolución, el magistrado del Supremo informaba de su intención de remitir al juez Ismael Moreno las cinco 'pruebas' de las que disponía hasta ese momento sobre los pagos en efectivo a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. En concreto, entregó un "informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la información facilitada por el PSOE y las declaraciones prestadas en la causa por el exgerente [Mariano Moreno] y la empleada del partido [Celia Rodríguez], así como el testimonio de María del Carmen Pano".

Archivo - El empresario Víctor de Aldama a su llegada al interrogatorio de Pedraz / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Esta empresaria aseguró, "en la declaración testifical que dejó prestada en esta causa [caso Ábalos-Cerdán] el día 25 de febrero de 2025, que en dos ocasiones acudió a la sede del PSOE, ambas en el mes de octubre de 2020, y allí, en la segunda planta, les hizo entrega de cuarenta y cinco mil euros en metálico en cada una de las oportunidades", advertía el magistrado Puente en un auto de 31 de octubre de 2025. Con esta resolución enviaba la causa al magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, al que reclamaba que despejara las "incógnitas" sobre los pagos en metálico de los socialistas al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

Testimonio de Aldama

Sin embargo, el testimonio este jueves de Aldama, a quien su colaboración con la justicia le ha valido para que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, le aplique el atenuante de confesión, por lo que ha logrado reducir su petición de cárcel en el caso del pelotazo de las mascarillas hasta los siete años, cuando solicita 24 años para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, es contradictorio con el de Carmen Pano: "Se lo está inventando", defendió ante el juez Pedraz.

En otro momento, Aldama calificó como "ridícula" la versión de la empresaria: "Ella me daba a mí para entregarle a ellos. Que yo le entregara a ella para darlo es falso", ha relatado, para después preguntarse: "¿Qué más me daría a mí decir que entregué 90.000 euros para la sede del PSOE si ya he reconocido cantidades más graves?". A su salida de la Audiencia Nacional, Aldama completó su versión ante los medios de comunicación: "Lo que es mentira, es mentira y no voy a decir que es verdad si es mentira. Esta señora nunca ha entregado 90.000 euros en la sede de Ferraz porque yo se los haya dado", dijo.

Santos Cerdán apremia al juez para que la UCO entregue el informe sobre su patrimonio / José Luis Roca

En el mismo sentido, en uno de los informes aportados al caso de hidrocarburos, que investiga Pedraz, los agentes de la UCO incluyeron el contenido de una conversación por whatsapp en la que Víctor de Aldama reprochaba a Carmen Pano que le hubiera relacionado con el supuesto pago al PSOE: "Espero que tengas pruebas, Carmen", escribe Aldama, a lo que ella responde: "Buenos días, Víctor. Creo que tenemos que hablar, cuando quieras quedamos y que esté tu abogado presente". Precisamente, este viernes está citada a declarar como investigada Carmen Pano, que tendrá que dar su versión a Pedraz sobre los hechos.

Las otras 'pruebas'

La segunda de las 'pruebas' remitidas a la Audiencia Nacional fue el informe que elaboró el 8 de octubre de 2025 la UCO, que desveló "la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del PSOE en favor de Ábalos o de Koldo García, que no constarían, sin embargo, ni por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por dicho partido político".

Unas semanas después de conocerse este informe de la UCO, el PSOE entregó documentación que señala que este partido sacó entre 2017 y 2024 de su banco casi un millón de euros en efectivo destinados a la Comisión Ejecutiva Federal, "sin que en ningún caso se hayan abonado tales liquidaciones de gastos con cargo a una supuesta caja 'B' o a una hipotética cuenta extracontable, que no existe". Y de esta suma, 126.858 euros fueron liquidados a nombre de la Secretaría de Organización, que encabezó José Luis Ábalos hasta su destitución en julio de 2021. Otros 30.797 euros se destinaron a reembolsar gastos de Santos Cerdán; 19.638 euros de Ábalos y 11.291 euros de Koldo García, precisó este partido.

Archivo - El exiministro de Transportes José Luis Ábalos. / A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

En diciembre pasado, el PSOE hizo público un informe pericial elaborado por un catedrático y un profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) por encargo de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, sobre los pagos en metálico, que destaca que en todos los ejercicios entre 2017 y 2024 "aparecen cargos adicionales [...] que no constituyen ingresos reales, sino devoluciones de liquidaciones de gastos por parte de personas que habían recibido una provisión de fondos" que finalmente no gastaron. El documento concluye que "no existe ninguna otra entrada de liquidez con relevancia" que no tenga "un rastro bancario completo". Este trabajo descartó la existencia de financiación ilegal en la formación al no detectar indicios de fondos no declarados o no trazados.

Grabaciones de las declaraciones

Completan las pruebas entregadas por el Supremo a la Audiencia Nacional las grabaciones de las declaraciones del ex gerente del PSOE Mariano Moreno y de la trabajadora de la Secretaría de Organización de los socialistas Celia Rodríguez. Según las conclusiones del magistrado del Supremo Leopoldo Puente, de sus testimonios no se puede determinar si se comprobaba, antes de proceder a la entrega del dinero en metálico, "si, al menos, la persona que reclamaba la devolución de los pretendidos gastos era, efectivamente, quien, conforme a los tickets o facturas aportadas, los había realizado".

Tampoco se determinaba, prosigue Puente, "si los pagos realizados por quien obtenía la devolución habían sido realizados por aquel en metálico o por intermediación bancaria, de tal manera que no fuera posible que, adelantado el dinero por estos para satisfacer esos gastos eventualmente con fondos procedentes de una actividad ilícita --o, incluso delictiva--, no se estuviera, al compensarles dichos gastos, blanqueando su procedencia".

El exasesor Koldo García y su abogada Leticia de la Hoz a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de noviembre de 2025 / A. Pérez Meca - Europa Press

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordó abrir una pieza separada secreta con la información aportada por el PSOE relativa a los pagos en metálico que realizó entre 2017 y 2024 a cargos, trabajadores, simpatizantes y voluntarios, como por ejemplo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El magistrado ha prorrogado la reserva de las actuaciones después de que el PSOE lo pidiera.

Precisamente, Moreno rechazó expulsar al PSOE como acusación popular al considerar que, "según se desarrolle la investigación penal, directa o indirectamente, podría resultar afectado".