¿Qué podría cobrar Ábalos tras dejar el acta y jubilarse? Todas las claves

Tras cerca de dos meses en prisión, José Luis Ábalos tomó esta semana la determinación de dejar de ser diputado del Congreso tras más de 15 años -con una pequeña interrupción en 2018- y entregó su acta. El movimiento, que después justificó como necesario para poder jubilarse y cobrar una pensión, deja varias cuestiones en el aire. Sobre todo, si el que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE podrá cobrar la indemnización que le corresponde a aquellos diputados que abandonan el escaño en plena legislatura.

Desde este miércoles, Ábalos ya no es diputado. El exministro, que ingresó a finales de noviembre en la cárcel de Soto del Real ante el riesgo "extremo" de fuga, fue suspendido de sus derechos como parlamentario a comienzos de diciembre. Desde ese momento, no podía participar en los debates parlamentarios, votar ni cobrar su sueldo. Finalmente, este miércoles renunció al acta de diputado después de que la Sala II del Tribunal Supremo resolviera el recurso de apelación que presentó contra su ingreso en prisión.

En un mensaje publicado por su hijo en su cuenta de X, antes Twitter, Ábalos explica que ha dado este paso porque se ha visto "privado de todo ingreso y protección social", por lo que no tiene capacidad económica para "mantener los compromisos" con su familia y afrontar su defensa. Así, el ya exdiputado asegura que no le ha quedado otra solución que "retirarse y optar por la jubilación". A tenor de los sueldos que ha recibido los últimos 15 años como parlamentario, la pensión que pueda recibir rondará la máxima legal, cercana a los 47.000 euros anuales. Además, la pensión se puede cobrar estando en prisión.

Sin embargo, Ábalos también ha solicitado la indemnización que establece el reglamento del Congreso para aquellos diputados que dejan el acta durante la legislatura, según fuentes parlamentarias. Se trata de una "indemnización por cese" que tiene como objetivo la "transición" a la vida laboral, ya que los parlamentarios no tienen derecho a cobrar el paro. Para calcular esta indemnización se tiene en cuenta la asignación mensual que reciben los diputados (3.236,32 euros en 2026) y se multiplica por el número de años que lleva en el Congreso. Así, en el caso de Ábalos, que lleva 15 años de diputado en la Cámara Baja, la cuantía ascendería a más de 47.000 euros.

Nunca antes se ha producido la situación en la que un diputado haya dejado el acta estando en prisión preventiva, con sus derechos suspendidos y haya solicitado esta indemnización. Así, fuentes cercanas a la presidenta del Congreso señalan que los letrados de la Cámara tendrán que hacer un informe porque es la primera vez que ocurre algo así y que "tardarán días". Después, será la Mesa del Congreso la que deberá tomar la decisión en base a ese informe. No obstante, todo apunta a que si Ábalos empieza a percibir su pensión de jubilación haría innecesaria la indemnización, ya que está enfocada a la reintegración en la vida laboral.