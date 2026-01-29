Secciones

Albares pone en valor los "pasos positivos" de Delcy Rodríguez, con la liberación de presos políticos

Atlas News

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha puesto en valor los "pasos positivos" dados por la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con la liberación de presos políticos. "Nosotros la animamos a seguir en esa vía, a llegar hasta el final, a liberar a todos los presos políticos, a establecer las condiciones para que puedan volver también aquellos venezolanos que viven en el exterior", ha instado el ministro socialista a la mandataria venezolana. En declaraciones a los medios antes de asistir a la reunión de ministros de Exteriores de la UE que se celebra este jueves en Bruselas, el ministro se ha referido también a las declaraciones de su homólogo en Estados Unidos, Marco Rubio, que ha dicho que mantiene un diálogo constructivo con el Gobierno de Venezuela y con Delcy Rodríguez, y ha indicado que todos están "en esa línea" para conseguir "estabilidad" y prosperidad en Venezuela.

