Feijóo insiste en tildar de 'cortina de humo' la regularización masiva: "Es inhumano e indecente"

El presidente del Partido Popular (PP) realizó su primera aparición oficial en la campaña electoral de Aragón este miércoles bajo el frío y la lluvia al lado de un descampado en la localidad zaragozana de Figueruelas, cerca de los terrenos donde se construirá la gigafactoría de baterías de Stellantis y la china CATL. Alberto Núñez Feijóo, que reunió a los barones en Zaragoza junto antes del inicio de la campaña para hablar de financiación autonómica, reapareció en el sexto día de campaña, una vez superado el luto por la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), que se cobró 45 víctimas mortales, y del Rodalies en Barcelona.

Desde allí expresó su posición sobre la intención del Gobierno de regularizar la situación de personas migrantes en España. Para Feijóo esta medida responde a un intento del Ejecutivo de quitar el foco de la situación ferroviaria. “Puede dar las vueltas que quiera para intentar tapar el bulto, pero la realidad se ha impuesto”. Y denunció una “ocultación” de información, así como la difusión de datos “falsos”. Se nos mintió”, prosiguió. “La vía no se renovó en su totalidad, se hizo una obra de retales de carriles antiguos soldados a carriles nuevos. Y cuando le mienten a los ciudadanos y a ustedes, los periodistas, el Gobierno les difunde información falsa, eso no es perdonable”, sostuvo en su comparecencia sin preguntas.

El líder de la oposición continuó con su ofensiva contra el decreto de regularización masiva de migrantes del Gobierno, a su juicio una "cortina de humo" para tapar la crisis originada por la tragedia ferroviaria. En ese primer acto de campaña en Aragón, donde compartió este miércoles una intervención en Figueruelas (Zaragoza) con el presidente autonómico y candidato del Partido Popular (PP), Jorge Azcón, el líder de los populares afirmó que es "inhumano e indecente" desviar la atención, como a su juicio ha pretendido el Ejecutivo, de un siniestro de la envergadura del que tuvo lugar el pasado domingo día 18 en la localidad andaluza.

Según expresó, en referencia a los de Pedro Sánchez, "les da igual todo". Un aserto en el que profundizó así: "Les da igual que esta regularización masiva vaya en contra de la normativa europea; que vaya en contra de la legitimidad que tienen el Congreso y las Cortes Generales para debatirlo y aprobarlo, y vaya en contra, y conlleve, por lo tanto, el efecto llamada que se está produciendo con esta aparente regularización masiva de la inmigración irregular en España".

La "ley de nietos"

El líder del PP afirmó, asimismo, que "el Gobierno no puede regalar la residencia legal a cualquier persona en nuestro país". Por ello, abogó por un sistema de regularizaciones individualizadas y "condicionadas". Feijóo habló de una actuación "doblemente irresponsable" del Ejecutivo, ya que a su juicio, y a través de la llamada 'ley de nietos', que concede la nacionalidad española a descendientes de exiliados represaliados después de la Guerra Civil, se estaría, según opinó, otorgando la condición de españoles a dos millones de personas, y por ello "no puede ser que incorpore de forma simultánea, y a través de un permiso de residencia, a más de 850.000 personas que están de forma irregular en nuestro país".

El próximo viernes, después de asistir un día antes al funeral católico en Huelva por las víctimas de Adamuz, Feijóo estará en Zagreb (Croacia), en un encierro de todos los líderes del Partido Popular Europeo (EPP), y allí, según explican fuentes del PP, planteará a sus correligionarios de la Unión Europea (UE), incluidos mandatarios como el canciller alemán Friedrich Merz, su ofensiva contra una regularización que el líder popular ve contraria a los vientos que corren entre los socios comunitarios, y no solo los conservadores. En el PP creen que la regularización de al menos medio millón de personas que permanecen sin papeles en nuestro país no solo provocaría el citado efecto llamada, sino que atenta contra el pacto migratorio europeo y trasladaría mayor presión migratoria al resto de estados de la Unión, merced a la libre circulación de trabajadores en todo el territorio comunitario. Una circunstancia por la que no descartar recurrir la medida ante esas instancias comunitarias.

Además, Feijóo acusó a Sánchez de pretender, en última instancia, "aumentar el censo" en "más de dos millones de personas con la ley de nietos" y con "más de ochocientas mil personas" con el decreto de regularización al que el Consejo de Ministros dio luz verde este martes.

En un acto sin público y sin preguntas de los periodistas, solo con la compañía de algunos cargos del partido, el consejero de Vivienda y concejales de la localidad, Feijóo se estrenó en la campaña aragonesa sin darse un baño de masas, a la espera de su participación en el formato más tradicional del mitin.