El exjefe de gabinete de Ribera reconoce reuniones con Koldo, pero niega influencia en licencias de hidrocarburos

Marc Isaac Pons, el exjefe de gabinete de la exministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico Teresa Ribera, ha reconocido este miércoles en su declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que se reunió cuatro o cinco veces con el exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes Koldo García, aunque no para tratar temas relacionados con la presunta trama de hidrocarburos, según apuntan fuentes jurídicas a esta redacción.

En relación a la celebración de una reunión "de alto nivel" entre los dirigentes de los Ministerios de Transportes y Transición Ecológica, que tuvo lugar el 8 de abril de 2021, Pons ha reconocido que estuvo presente en la misma y que fue ahí dónde conoció a Koldo García, quien habría acudido a la misma acompañando a Ábalos, que mantuvo el encuentro con Teresa Ribera. Sin embargo, ha negado que la reunión estuviera relacionada con los permisos para comercializar hidrocarburos.

Sobre la existencia de un mensaje de Koldo García sobre la empresa de la trama del IVA de hidrocarburos Villafuel, Pons no ha recordado que este le mandara informacion: "Sí tengo ahora conocimiento de que me mandó un pantallazo, pero no recuerdo haberlo recibido, pero es evidente si está allí", ha especificado Pons, según explican las fuentes consultadas.

Claudio Rivas y Aldama

Y después de esta reunión, ha explicado Pons, recibió más mensajes de Koldo García, quien le pidió que le ayudara en la gestion de un expediente relacionado con Costas, y que no tenía nada que ver con el permiso que obtuvo la empresa Villafuel, que según las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) pertenecía a los presuntos cabecillas de esta trama de hidrocarburos, Claudio Rivas Ruiz-Capillas y el comisionista de las mascarillas Víctor de Aldama.

Por su parte, la declaración del exjefe de Gabinete de Industria Juan Ignacio Díaz Bidart se ha visto suspendida por las inclemencias del tiempo en Madrid. Tanto este último como Marc Isaac Pons fueron citados como testigos por el juez Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la trama de fraude de IVA en hidrocarburos en la que participa Aldama.

Actúa a petición de la Fiscalía Anticorrupción después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se conoció el pasado diciembre señalara la existencia de nuevas corruptelas en torno a la obtención por parte de la empresa Villafuel de los permisos necesarios para operar a gran escala. También estaba citado el dueño de esta sociedad, Claudio Rivas, que se ha negado a prestar declaración, según las fuentes jurídicas consultadas.

Los nuevos datos, aportados el pasado mes de diciembre, amenazan con reforzar los indicios de corrupción que ya existen contra el exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García en la causa del Tribunal Supremo que ya tiene previsto juzgarles próximamente.

Las reuniones

En relación con estos testigos, las influencias ante distintas instancias ministeriales se materializaron en las reuniones con Juan Ignacio Díaz Bidart, primero de forma informal el 21 de diciembre de 2020 y, después, en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el 28 de diciembre de 2020 y el 13 de enero de 2021. Los indicios también señalan a los contactos que Koldo García Izaguirre mantuvo con Marc Isaac Pons, jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los días 8 de abril y 8 de julio de 2021". A ello habría que añadir que Aldama "mantuvo contactos con el Director General de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, concretamente el 12 de marzo de 2021".

Noticias relacionadas

El exasesor Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García a comparecer hoy p / Carlos Luján

Según la UCO, Aldama habría empleado un millón de euros para comprar voluntades políticas que permitieran a Villafuel -- investigada por un presunto fraude millonario cuantificado en 49,2 millones euros durante los años 2021 y 2022-- lograr su autorización administrativa. Los agentes apuntan que a cambio de obtener contactos con los responsables de los ministerios que interesaban a estos empresarios se compensó a Ábalos con la compra del chalet en La Alcaidesa (Cádiz), un contrato de trabajo para Koldo(en el que cobró sin prestar servicio alguno) y pagos directos al propio Aldama.