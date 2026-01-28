¿Caerá Zapatero en una de las curvas que le auguran Feijóo, Ayuso y los medios de la derecha?

Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso tienen además de Pedro Sánchez una segunda presa. A mediados de diciembre de 2025, Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, acompañado de Díaz Ayuso, instó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a aclarar si dio un "chivatazo" a un directivo de la aerolínea hispano venezolana Plus Ultra para borrar pruebas antes de su detención.

Díaz Ayuso al hacer balance del año, el 17 de diciembre dijo: "Es el perejil de todas las salsas. Debería rendir cuentas si sigue gestionando en el nombre de España intereses, si va a seguir representando al Reino de España debería dar cuentas ante los medios de comunicación, el Congreso y el Senado". Al día siguiente, la portavoz del PP en el Senado anunció que Rodríguez Zapatero sería llamado a declarar en la comisión del Senado que investiga a Koldo (y todos los demás casos que han estallado o vayan a estallar).

A primeros de 2026, Feijóo dio un paso más: no descartaba que Zapatero se sentase en el banquillo por el rescate de la citada aerolínea. El 3 de enero de 2026, Estados Unidos lanzó sobre varias ciudades de Venezuela un bombardeo que provocó 140 muertos y sus comandos especiales secuestraron a Maduro y a su esposa Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York con el argumento de que deben responder ante un juez por delitos de narcotráfico, según un auto de procesamiento de 2020, ampliado a toda prisa para incluir a su esposa.

Dos días más tarde, el 5 de enero, la asociación ultraderechista Hazte Oír presentaba una querella en la Audiencia Nacional contra el expresidente por delitos de narcotráfico. Argumento: una investigación abierta en Nueva York contra Maduro en 2020. La Fiscalía Antidroga ha informado en el sentido de rechazar la querella por ser un compendio de conjeturas y especulaciones, ya que Rodríguez Zapatero no aparece en ninguna pretendida investigación.

El PP no ha fijado fecha para Rodríguez Zapatero en el Senado, pero se asegura que el expresidente tendrá que comparecer. Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha vuelto a su presa este pasado lunes en Madrid: "No espero nada de Sánchez y Zapatero porque han estado con la dictadura chavista todo este tiempo… Ya sabemos eso sí lo que pasa con Zapatero y les adelanto que vienen curvas", dijo conteniéndose para reír abiertamente: "Uh, uh. Sí, sí. Hay un juez ahora investigándole en Nueva York. Ha habido mediación en el rescate de aerolíneas, cuyo dinero ha ido a parar al petróleo chavista… Sí, les adelanto que vienen curvas".

¿Hay un juez en Nueva York investigando a Rodríguez Zapatero? Quien debería aportar ese indicio es quién acusa. Que sepamos, el PP, que ha presentado denuncias contra Ábalos en su día, no ha llevado ninguna contra Rodríguez Zapatero a los juzgados.

Hasta el momento, la derecha y ultraderecha, vinculados a capital venezolano, han colocado a Rodríguez Zapatero, junto a Sánchez, en la diana.

Que en la internacional ultraderechista esto se está cociendo ha quedado en evidencia con la entrevista concedida por el secretario del Tesoro Scott Bessent a un medio ultraderchista durante la cumbre de Davos. Bessent ridiculizó a Sánchez:

P: Soy de España, tenemos problemas con el socialismo, con el gobierno español, muchas empresas se están yendo a otros países como Estados Unidos. ¿Cómo ve a España, Europa, la economía?

R: Mire, todo lo que puedo decir de España es que ni siquiera pueden mantener la luz encendida (risas). Tuvieron un gran apagón porque se volcaron demasiado hacia las energías renovables. 'Black out' (risas). Y eventualmente estoy seguro de que el pueblo español se cansará. España, lamentablemente, es el único país de la OTAN que no está cumpliendo con sus compromisos. El primer ministro tiene esta frase frívola: "Oh, tenemos los Pirineos para protegernos de los rusos". Bueno, EEUU tiene el océano Atlántico y aun así cumplimos con vuestra contribución a la OTAN. Así que creo que eventualmente el pueblo español sentirá que es suficiente. Y también quiero señalar que España fue muy complaciente con el régimen de Maduro.

P: Sí.

R: Muchas familias que viven allí [en España], un anterior presidente [Zapatero] fue un conseguidor de Maduro. Así que la salida de Maduro es una gran pérdida para los socialistas de España.

Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, también se refirió a España durante su visita a Davos: "Prácticamente, todos los aliados de la OTAN aumentan su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Todos menos España. No sé qué está pasando con España. ¿Por qué no lo hacen? Supongo que quieren aprovecharse, ¿no? Todos los países menos España han aumentado hasta el 5%. No sé por qué, Vamos a tener que hablar con España", explicó el presidente de EEUU.

Fuentes diplomáticas sostienen que existe un canal de comunicación entre Santiago Abascal, el líder de Vox, y el Gobierno de Trump que funciona de manera regular.

Desde luego, Vox nunca les dirá lo que, por otra parte, deberían saber: que Sánchez reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, una decisión que Trump adoptó e impuso en Europa en 2019, y que Sánchez tampoco reconoció la victoria de Maduro en 2024.