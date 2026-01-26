El PP pide a Puente que no asista al funeral de las víctimas de Adamuz: "Sería una provocación"
Juan Bravo, vicesecretario del PP, anuncia que Alberto Núñez Feijóo sí acudirá al funeral en Huelva por las 45 personas fallecidas en el accidente de tráfico de Córdoba
El Partido Popular (PP) eleva el tono contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, y reclama además de su dimisión que no acuda al funeral católico que se celebrará el próximo jueves en Huelva por las 45 víctimas mortales del accidente de Adamuz (Córdoba). Su presencia "sería una provocación", tal y como afirmó este lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité de dirección del primer partido de la oposición el vicesecretario de Hacienda y responsable del área de Transportes, Juan Bravo, quien anunció igualmente que Alberto Núñez Feijóo sí estará en ese funeral.
Precisamente para el jueves el Grupo Popular, con mayoría absoluta en el Senado, ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario en la Cámara Alta para que tanto Puente como el propio Pedro Sánchez comparezcan para dar explicaciones sobre la tragedia ferroviaria. Una cita a la que no acudirá el presidente del Gobierno, quien en cambio, y como confirmó este mismo lunes Moncloa, sí comparecerá en el Congreso de los Diputados, a petición propia, el próximo 11 de febrero.
Para Bravo, la presencia de Puente en la misa funeral organizada por la diócesis de Huelva no es recomendable ya que, según argumento, "el dolor de las familias no puede agravarse, ni puede aumentarse, con la presencia de Óscar Puente en ese funeral".
Noticia en elaboración.
