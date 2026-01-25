Le traslada todo su reconocimiento
Sánchez defiende a Puente ante las peticiones de dimisión por su gestión de la tragedia de Adamuz
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado hoy todo su "reconocimiento" al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su trabajo en el accidente de trenes de Adamuz, y ha dicho que el ministro "está gestionando y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia".
El también secretario general del PSOE ha arropado este domingo a la secretaria general de los socialistas aragoneses y candidata a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, en un acto de campaña en Huesca.
Al igual que Alegría, Sánchez ha querido que sus primeras palabras, tras estos días "muy duros" tras el accidente de Adamuz y el posterior de un tren de Rodalies en Barcelona, fueran para homenajear a las víctimas y a sus familias, a quienes ha mostrado todo su cariño.
Un reconocimiento y "orgullo" que ha extendido a los servidores públicos e instituciones que han trabajado coordinadamente y de manera leal para responder a esta tragedia, «como siempre hacemos los españoles, con unidad y empatía», ha recalcado.
