Marta Abengochea, candidata de IU-Sumar en Aragón: "Necesitamos a toda la izquierda fuerte para echar a las derechas"

Es la primera vez que se presenta a unas elecciones autonómicas. ¿Qué objetivos se marca?

Nos lo estamos tomando con mucha ilusión. Los objetivos son movilizar a la gente del espectro de izquierda para que salga a votar. Aragón no es una tierra de derechas, y los objetivos son desalojar a las derechas del poder, porque empeoran la calidad de vida de la gente.

IU intentó una coalición de izquierdas, que no pudo ser, y hay tres listas a la izquierda del PSOE, ¿puede mermar su resultado electoral?

Hay una expectativa muy grande en la sociedad de unión de las fuerzas a la izquierda. Es por lo que hemos trabajado, pero creemos que es un momento lo suficientemente importante como para, aunque no se haya podido dar esta unidad, forjar un trabajo a futuro y que la gente vote por sus derechos. Hay un riesgo cierto de involución democrática.

IU va en coalición con Movimiento Sumar y CHA, que forma parte de Sumar en el Congreso, no va con ustedes. ¿Puede explicarlo?

Sumar es un conjunto de muchas fuerzas que tienen intereses territoriales y diferencias. Cada uno ha buscado el sitio electoral que más le ha convenido. Es un poco raro que estemos a nivel estatal de una manera y aquí de otra, pero no es la primera vez ni será la última. Tenemos la suficiente entidad cada uno como para presentarnos por separado.

¿Plantearía una campaña de no agresión entre las izquierdas?

Es lo que vamos a hacer. Necesitamos estar todas las fuerzas de izquierdas fuertes. Los adversarios sabemos quiénes son: las políticas del PP, la ultraderecha, y la socialdemocracia tibia que no legisla en favor de la gente.

Marta Abengochea, en el paseo del Canal, en Parque Venecia. / Jaime Galindo

¿Cómo ve el adelanto electoral?

Ha sido una irresponsabilidad mayúscula del señor Azcón, que ha actuado por interés partidista e individual, porque todos sabemos que quiere acabar en Madrid.

¿Cuáles son sus prioridades?

Garantizar los derechos fortaleciendo los servicios públicos, y eso implica revertir procesos de privatización. Primero, la concertación del Bachillerato y de las escuelas 0-3 años. Es una barbaridad que se vayan a destinar 20 millones a esto mientras tenemos infraestructuras sin mantener, alumnado con abrigos en las aulas, falta de personal… Y en sanidad, convocar en tiempo y forma las plazas de cobertura permanente, que son las que darían solución a las listas de espera. Ya estamos privatizando hasta el territorio, que lo estamos vendiendo al oligopolio energético. Es una hoja de ruta clara de las políticas neoliberales del PSOE y el PP, por eso necesitamos una izquierda potente.

¿Qué hará con los centros de datos?

Hay que hacer una moratoria. No solamente porque ocupan muchas hectáreas y consumen mucha agua. Además está la energía que comprometen y que necesitamos para pymes y para la economía no especulativa. Necesitamos gobernar de verdad: diagnosticar, ver dónde son más viables, dónde no, hacer una planificación.

Respecto a la expansión de las energías renovables, ¿qué opina?

Necesitamos una planificación. Proponemos también una moratoria en las plantas de más de 10 megavatios porque estos macro proyectos, y más si están destinados solamente a alimentar los centros de datos, no tienen ningún sentido.

Estamos en cifras muy buenas de empleo, ¿cuál es la apuesta de IU para fortalecer la economía?

Favorecer el sector primario, que las ayudas económicas sean para la agricultura y la ganadería que responde al modelo social y familiar, con un tejido productivo que sea vertebrador. Es decir, destinar el dinero público a impulsar un modelo que sea beneficioso para la gente que habita tanto los núcleos urbanos como el medio rural.

Abengochea, en un momento de la entrevista. / Jaime Galindo

¿Qué política fiscal defiende?

No estamos ni mucho menos en ese infierno fiscal del que se habla. Nuestra reforma fiscal pasa por recuperar los impuestos de Sucesiones y Patrimonio, que están muy debilitados.

¿La propuesta del Ministerio de Hacienda sobre financiación autonómica es buena para Aragón?

Es una propuesta que avanza en equidad, eso es así. Disminuye esa diferencia de financiación por habitante que había, pero tiene carencias. Tiene que haber un suelo mínimo que cubra el coste real de los servicios y hay criterios como la dispersión, la despoblación, el envejecimiento, la altitud y la orografía, que no están incluidos, pero es que otras comunidades del PP los han rechazado. ¿Es mejorable? Sí, y en el Parlamento defenderemos esas mejoras.

¿Le parece justo empezar la negociación con Cataluña?

Es que no hemos visto que el PP haya hecho una propuesta; últimamente se levantan de la mesa. Esta propuesta sale de un partido, no de un territorio, y si pasa el trámite parlamentario se podrá mejorar.

¿Le parece mejor propuesta la nueva que la vieja financiación autonómica?

Desde luego.

¿Su receta frente a la despoblación?

Creo que tiene que ver con dar oportunidades de empleo digno y una movilidad sostenible y que vertebre el territorio.

¿Cómo valora las relaciones Aragón-Estado? ¿Se debe seguir profundizando en el Estatuto?

Hay margen para aplicar el Estatuto y es necesario. Hay que avanzar en cogobernanza. Y eso es lo que no vemos nunca con el PP.

¿Cuál es su propuesta para hacer frente al problema de la vivienda?

Lo primero que hay que hacer es cumplir la ley de vivienda estatal y declarar zonas tensionadas. Hacen falta políticas valientes de intervención y aprobar ya la ley de vivienda autonómica, que está en el cajón. Hay mucho trabajo por hacer en vivienda y la solución no es alimentar a las promotoras privadas.

¿Hacen autocrítica por el crecimiento de la ultraderecha?

Es producto de décadas de políticas neoliberales que han desmantelado las condiciones de vida dignas de la gente. Cuando la gente no tiene un proyecto de vida, esa incertidumbre puede dar lugar a comprar esa salida fácil y falsa de la ultraderecha. Hay que hacer políticas que le den a la gente una esperanza en un proyecto en el que cabemos todos.

¿Le puede penalizar apoyar al Gobierno de Sánchez por sus casos de corrupción?

Tenemos muchas diferencias con el PSOE por la corrupción, el rearme, Mercosur y vivienda. Pero este Gobierno de coalición ha hecho cosas importantes y, dentro de nuestras diferencias, la responsabilidad es navegar en la trinchera que te toca y que entendemos que es más favorable para mejorar la vida de la gente.