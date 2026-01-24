Elecciones 8F
Ayuso 'empuja' hacia la derecha a Azcón: "Aragón tiene que enseñarle a Sánchez que tiene los días contados"
La presidenta de la Comunidad de Madrid presenta el discurso duro del PP en un acto con jóvenes en el que ataca al Gobierno de España, pero no menciona ni a Vox ni a Alberto Núñez Feijóo como reemplazo en La Moncloa
Sergio H. Valgañón
E Isabel Díaz Ayuso irrumpió en la campaña de Aragón. La presidenta de la Comunidad de Madrid, rostro del ala más dura del Partido Popular desde hace años, es el primer fichaje e Jorge Azcón -con el permiso de Cuca Gamarra- para la campaña conservadora de cara a las elecciones de Aragón del próximo 8 de febrero. Una retahíla de ataques al Gobierno de España, un Pedro Sánchez presentado como "el culpable de romper la convivencia entre españoles" y que tiene "los días contados en La Moncloa" y el discurso más cortante del PP han llegado a la discoteca Kenbo de Zaragoza. Un encuentro con jóvenes en el que la fuerza de Ayuso ha servido para captar la atención en busca del votante de derechas que duda de abrazar a Vox, partido no mencionado en todo el discurso. Tampoco a Alberto Núñez Feijóo: Ayuso y Azcón sí hablaron de "echar a Sánchez", pero no de su sustituto.
Una hora después de iniciar su paseo por el centro de la capital aragonesa, unas 600 personas (según el PP) han acudido a un vermú en la céntrica discoteca que, en teoría, no llevaba logos conservadores. No había muchas dudas. Ayuso, con discurso propio, y Azcón, con respuestas a preguntas de la organización y cogidas del público, convirtieron el aperitivo en el primer acercamiento conservador a los jóvenes de cara al 8F.
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- Última hora del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial de la CIAF apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo
- García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva que abriría en 2027
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- Laura Gallego, cantante: 'La copla es libre, no tiene edad ni un estilismo concreto
- El presidente de la Diputación de Córdoba apuesta por Montalbán como motor provincial de innovación ambiental
- Fuertes retenciones a la entrada a Córdoba desde la zona este de la ciudad por varios percances de tráfico
- Adjudicadas las obras para transformar el hotel municipal de Peñarroya-Pueblonuevo en un centro para grandes dependientes