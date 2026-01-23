Investigación a la mujer del presidente
La defensa de la asistente de Begoña Gómez afea a la Audiencia de Madrid poner en boca de un testigo algo que nunca dijo
Reclama corregir el "error material" de atribuir al exvicerrector de la Complutense un ofrecimiento de entrega de los correos que se intercambió con Cristina Álvarez
La defensa de Cristina Álvarez, la asistente en Moncloa de la mujer del presidente del Gobierno, ha advertido a la Audiencia Provincial de Madrid, que es la encargada de revisar las decisiones del instructor del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, de un "error material" contenido en uno de sus últimos autos. Según la defensa, que ejerce el letrado José María de Pablo, los magistrados dan por hecho que el exvicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio, manifestó su interés en aportar unos correos electrónicos que se intercambió con Álvarez cuando este ofrecimiento jamás se produjo en ninguna de sus comparecencias ante Peinado.
"Es evidente que estamos ante un involuntario error material de la Sala pues, como puede comprobarse en la grabación en vídeo de las declaraciones prestadas por el testigo, lo cierto es que el señor Doadrio no ha ofrecido nunca, en ningún momento de sus declaraciones, la aportación voluntaria a la causa de esos correos electrónicos", señala el escrito del abogado al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
La cuestión tiene especial interés para la defensa de la asistente de Gómez, que considera que la medida acordada por Peinado para requerir la entrega de los correos entre el testigo y su cliente --investigada por presunta malversación relacionadas con la gestión de la cátedra que la esposa de Pedro Sánchez dirigía en la universidad--vulnera sus derechos fundamentales.
