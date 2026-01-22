Feijóo medirá en Aragón la dependencia del PP de Vox y Sánchez, su apuesta por los ministros candidatos

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo afrontarán en las elecciones de Aragón del próximo 8 de febrero una reválida tras las extremeñas para medir el alcance de un cambio de ciclo que se abrió con la holgada victoria de la popular María Guardiola y la debacle de los socialistas. Feijóo se juega también el grado de dependencia del PP de Vox, si se mantiene la tendencia alcista de los de Santiago Abascal y como en Extremadura no consiguen alcanzar la mayoría absoluta. Sánchez, por su parte, pone a prueba su estrategia de los ministros-candidatos, con Pilar Alegría como cabeza de cartel. Una apuesta que se repetirá con María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que dejará el Gobierno para concurrir como candidata en las elecciones andaluzas, previstas para el próximo mes de junio.

El jefe del Ejecutivo arropará a Pilar Alegría este domingo en un mitin en Huesca, después de que la tragedia del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y los tres días de luto oficial decretados trastocasen el arranque de la campaña. La intención de Ferraz es que Sánchez acuda a hacer campaña en al menos otras dos ocasiones, pero se está a la espera de cuadrar agendas ante la vertiginosidad de la coyuntura internacional. Igualmente, ministros socialistas acompañarán a la candidata socialista de cara a una cita en la que buscan reducir la distancia entre bloques.

La debilidad del Gobierno en minoría tras un punto de inflexión marcado por la coleante crisis de los presuntos casos de corrupción y acoso sexual en el PSOE se ha traducido tanto en las urnas en Extremadura como en las encuestas. Frenar esta tendencia a nivel territorial es clave para que Sánchez tenga opciones de cara a las siguientes generales, aunque en Moncloa tratan de diferenciar unas citas electorales de otras, alentando el voto dual, y niegan cualquier posibilidad de adelanto.

Se trata de un intento de encapsular los resultados, sin dejar de poner la presión sobre los populares en caso de que la aritmética los ate más a la ultraderecha. “Quien convoca no es el PSOE, quien tiene que perder es el PP”, apuntan los socialistas en referencia a que ahora está gobernando Jorge Azcón. A nivel orgánico, estos comicios son además una suerte de plebiscito interno ante la estrategia de apostar por ministros-candidatos e incrementar el control territorial de las federaciones. Especialmente en Aragón, al promoverse a una candidata afín en un feudo que había sido crítico con su gestión.

Otro duelo Azcón-Alegría

El PP, por su parte, y como ocurrió en diciembre en Extremadura, afronta la primera reválida para uno de los barones que surgió en 2023, y como en el caso de Guardiola, con un Jorge Azcón que desplazó del poder a un histórico socialista como Javier Lambán, fallecido el año pasado. Azcón repite duelo con Alegría tras el que ambos mantuvieron por la alcaldía de Zaragoza en 2019. Entonces la socialista ganó las elecciones, pero el popular pudo gobernar entonces, merced a un acuerdo con Ciudadanos.

El presidente aragonés deberá demostrar esta vez que además de ganar puede articular una mayoría con un socio, Vox, con el que no tiene ni mucho menos las mejores relaciones, y eso que él y Abascal se conocen desde que ambos militaban en Nuevas Generaciones, la organización juvenil del PP. El enconamiento entre ambos imposibilitó el acuerdo presupuestario y precipitó el adelanto electoral. Hasta el punto de que Abascal consideró vetarle en el futuro como candidato, una idea que ahora incluso se reconoce en Vox como pasada, pero que no sienta un buen precedente.

Como siempre en la extrema derecha el candidato autonómico, en este caso un Alejandro Nolasco ya con cierta veteranía, jugará un papel secundario frente a Abascal, que como siempre se implicará a fondo en la campaña, como ya está haciendo incluso en precampaña. Las negociaciones aún abiertas e incluso algo paralizadas en Extremadura jugarán, sin duda, un papel importante en la campaña, y en la relación entre los conservadores y el partido a su derecha. La participación de Alberto Núñez Feijóo podría ser mayor que en Extremadura, donde incluso se ausentó del cierre de campaña para cederle protagonismo a Guardiola, algo que en Génova ya se admite como un error.

Dura pugna entre Podemos e IU

Más allá de la pugna de PP y Vox, la izquierda alternativa también afronta su particular batalla. Aragón será el campo de pruebas donde las dos papeletas ahora enfrentadas, Izquierda Unida-Sumar y Podemos, midan sus fuerzas por primera vez en este ciclo electoral.

La excepción de Extremadura, donde mantuvieron su alianza con una candidata fuerte, Irene de Miguel, convirtió el territorio en el único lugar donde la izquierda rompía la tendencia de las últimas elecciones y lograba crecer, pasando de cuatro a siete escaños.

El escenario es diametralmente opuesto en Aragón. La cúpula de Podemos vetó el pacto con IU, que terminó cerrando un acuerdo con Sumar. Una alianza que ahora exhiben como una declaración de intenciones para la futura coalición de izquierdas que ya preparan de cara a las generales.

El partido de Antonio Maíllo quería que el acto de presentación de esta nueva alianza formada por IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar se celebrase antes de la campaña aragonesa, para que esta fuera su puesta de largo de la nueva alianza y con el fin de exhibir la unidad entre IU y Sumar frente a la soledad de Podemos. Después de dar por muerto al proyecto de Yolanda Díaz como una plataforma capaz de unir, en IU querían dar por renovada la alianza para hacer valer su peso y fuerza territorial.

La última encuesta del CIS, publicada este mismo jueves, anticipa que Podemos podría desaparecer por primera vez de Las Cortes de Aragón, al quedar con un 2,5% del voto y no superar la barrera electoral del 3%. Mientras, IU y Sumar pasarían del 3,1% de 2023 al 5,1%, pudiendo lograr entre 1 y 3 escaños.

El resultado de Aragón será el primer termómetro de alianzas también a nivel estatal, y es por ello que los dirigentes nacionales de los partidos se volcarán en la campaña. En el caso de Podemos, ya han intensificado su presencia en el territorio y en las dos últimas semanas sus dos principales figuras, Irene Montero y Ione Belarra, han acudido a dos actos de precampaña, el 11 y 17 de enero, ambos en Zaragoza. Este viernes volverán allí para el acto de presentación de campaña, y Montero también estará en un acto el sábado en la misma ciudad.

La capital aragonesa, que reparte más de la mitad de los escaños -35 de los 67 totales- será clave para el partido morado, consciente de la importancia de concentrar el voto para llegar al 3% necesario para obtener representación. Así, la previsión es que las exministras de Podemos tengan una importante presencia en las próximas semanas para paliar también el desconocimiento de su candidata, María Goikoetxea.

Las turbulencias internas de Podemos, que llevaron a que su único diputado rompiera con la dirección estatal y llevara las primarias a los tribunales, han provocado heridas internas en la formación, que ha estado más de dos años bajo la dirección de una gestora tras la dimisión de su líder por los malos resultados de 2023.

Ahora Podemos trata de paliar esta debilidad territorial con presencia de figuras estatales, y tratan de quitar hierro al hecho de que su candidata, Goicoechea, sea una desconocida para el 41,1% de la población, según el CIS. Este índice de desconocimiento sólo es superado por la candidata de IU y Sumar, Abengochea, que asciende al 43,3%.

En el caso de IU-Sumar, uno de los principales mensajes será de la unión de fuerzas como motor para articular una alternativa a Vox, y la escenificación de esa alianza. Está previsto que la vicepresidenta segunda acuda a actos de campaña, aunque todavía no hay fechas cerradas. Además, también acudirán los ministros de Sumar para sacar músculo de la gestión del Gobierno, medidas como la subida del SMI o la denuncia contra las comunidades autónomas del PP, a quienes acusan de no trasladar al territorio la transferencia de recursos públicos provenientes del ejecutivo central.

Maíllo tiene previsto un acto los primeros días de febrero para arropar a la candidata, de IU, Marta Abengochea, y no está previsto que acuda al arranque de campaña, debido a que está centrado en el accidente de Adamuz, también en calidad de candidato a las elecciones andaluzas.