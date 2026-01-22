Con aportaciones voluntarias
Los fiscales progresistas reúnen en un mes el dinero que el exfiscal general debe pagar a la pareja de Ayuso
García Ortiz fue condenado a pagar una multa de 7.200 euros y a indemnizar a la pareja de Díaz Ayuso con 10.000 por los daños causados
En solo un mes la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha conseguido recaudar "íntegramente las responsabilidades" a la que fue condenado el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Se trataba de un total de 17.200 euros, que se dividían en una multa que acompañaba a los dos años de inhabilitación para su cargo impuesta por el Tribunal Supremo y 10.000 en concepto de indemnización a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La asociación que presidió el propio García Ortiz y también su sucesora al frente de fiscalía, Teresa Peramato, ha informado a través de un comunicado de que, al haberse cubierto íntegramente las cantidades que deberá abonar el primero, "no será preciso realizar nuevas aportaciones, que en su caso serían reintegradas".
La campaña de recaudación se hizo pública el pasado 22 de diciembre y desde entonces "decenas de fiscales, de todos los territorios y categorías, han respondido a un llamamiento" que, según sus organizadores, "no era económico, sino ético. Un gesto colectivo que expresa algo muy sencillo y profundo a la vez: que nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley, a su conciencia profesional y en defensa de una institución constitucional".
Destaca que, además de las contribuciones de los fiscales, se han recibido mensajes de ciudadanos y ciudadanas que, sin pertenecer al ministerio fiscal, se han puesto en contacto con esta asociación para manifestar su deseo de colaborar y así finalmente han hecho. "Muchos de esos mensajes —cargados de respeto, empatía y sentido cívico— nos han emocionado profundamente. Nos recuerdan que la justicia no es solo una estructura institucional, sino también un vínculo de confianza entre quienes la sirven y la sociedad a la que se deben", destacan los fiscales progresistas que siempre han hecho una combativa defensa de García Ortiz.
En este sentido consideran que "Álvaro García Ortiz asumió en primera persona una responsabilidad institucional que protegía a la Fiscalía en su conjunto. Hoy, la respuesta solidaria demuestra que esa responsabilidad no fue en vano. Defender a un compañero en estas circunstancias es también defender la dignidad del servicio público, la independencia profesional y la idea de que la justicia nos concierne a todos".
