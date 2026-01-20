El TC acordará la próxima semana mantener la orden de detención que pesa sobre Puigdemont

El pleno del Tribunal Constitucional rechazará la próxima semana el levantamiento cautelar de las medidas que reclaman los procesados en rebeldía del 'procés' en sus recursos contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía al delito de malversación que se les atribuye. Eso en la práctica significa que no se levantará la orden de detención que aún pesa sobre el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, para el caso de que vuelva a España. La decisión es similar a la que se adoptó en el último pleno del año pasado con la pena de inhabilitación que todavía cumple el presidente de ERC, Oriol Junqueras.

Fuentes del alto tribunal señalan a EL PERIÓDICO que estimar las medidas cautelares con las que unos y otros intentaban esquivar la negativa del Supremo a aplicarles la amnistía vaciaría de contenido el fondo de los recursos de amparo que todos ellos plantearon, por lo que serán rechazadas. Ese fue el criterio que se estableció por los 12 magistrados en el pleno del pasado 16 de diciembre cuando se mantuvo inhabilitados a Junqueras, al secretario general de Junts, Jordi Turull, y a los 'exconsellers' Dolors Bassa y Raül Romeva, los cuatro condenados por el delito de malversación que el Supremo considera que se encuentra entre las excepciones de la ley de amnistía.

En el pleno que se celebrará la próxima semana lo previsto es que salga adelante la propuesta de la magistrada Laura Díez Bueso, partidaria de rechazar las cautelares planteadas por Puigdemont, y las de Enrique Arnaldo y César Tolosa, en el mismo sentido respecto de los 'exconsellers' Toni Comín y Lluís Puig. Los tres tienen aún pendiente una orden de detención nacional para el caso de que regresen a España, aunque a nadie se le escapa que, en el caso de que lo hicieran, no podrían pasar muchos días presos ante la posibilidad de que antes o después acaben siendo amnistiados.

Esperar al TJUE

Pese a la inicial oposición del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, a esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva las cuestiones prejudiciales relacionadas con la amnistía que le plantearon el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, como pedían los magistrados de sensibilidad conservadora, finalmente así se hará. Con ello el TC pretende evitar que el Supremo pueda dirigirse al tribunal europeo una vez resueltos los amparos, ya que la decisión, con los votos de la mayoría progresista, se espera que acuerde aplicar la amnistía también al delito de malversación, en línea con la sentencia que avaló la constitucionalidad de la ley y la que rechazó la cuestión de inconstitucionalidad que elevó el propio Supremo.

El expresidente catalán intentó adelantar el levantamiento de la orden de arresto esgrimiendo la propuesta de resolución del abogado general de la UE (figura propia del derecho alemán que no existe en el español), que era partidaria de aplicar la amnistía al terrorismo de la célula de los CDR a los que se intervinieron sustancias susceptibles de convertirse en explosivo y al desvío de dinero público que se necesitó para el 1-O.

La respuesta del TJUE a la consulta elevada por el Tribunal de Cuentas, aunque se refería a la responsabilidad contable, será fácilmente extensible al delito de malversación por el que se condenó y se procesó en rebeldía a los líderes del 'procés'. De ahí el interés del Constitucional en esperarla, lo que no se espera antes del mes de abril dados los tiempos que se marca el Tribunal de la UE a la hora de anunciar cuándo resolverá un asunto.