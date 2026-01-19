Sánchez se traslada a la zona del accidente ferroviario en Adamuz tras cancelar toda su agenda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha trasladado esta mañana a la zona del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba), para conocer de primer mano la situación, reunirse con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y realizar una declaración ante los medios. El jefe del Ejecutivo ya canceló anoche toda su agenda institucional prevista para este lunes, incluida una reunión con el líder del PP en La Moncloa, Alberto Núñez Feijóo. Este martes tenía agendado un viaje a Davos (Suiza) para acudir al Foro Económico Mundial, pero fuentes de Moncloa avanzan que ha cancelado su asistencia, al igual que la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, que iba a acompañar en la cita al presidente del Gobierno.

Las reuniones previstas para abordar el envío de tropas a Ucrania con los grupos parlamentarios Sumar y ERC este martes, así como las agendadas con EH Bildu y PNV para el jueves, han quedado aplazadas. El Congreso, por su parte, ha suspendido la agenda prevista para los próximos tres días, que incluía la comisión de investigación sobre la dana mañana martes.

A las 12:00 horas se ha convocado un minuto de silencio. A la misma hora, se ha celebrado otro minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente convocado por los ministerios de Transición Ecológica, Transportes, Trabajo y Vivienda, que se ubican en la zona de Nuevos Ministerios en Madrid.

Sánchez ha estado en continuo contacto con el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha llegado a primera hora a la zona del siniestro tras descarrilar un tren Iryo e invadir la zona por la que circulaba un Alvia. Otros miembros del Ejecutivo han cancelado igualmente sus respectivas agendas tras el accidente ferroviario que por el momento ha dejado 39 muertos y más de 150 heridos.

Durante una comparecencia de urgencia esta madrugada, Óscar Puente evitó apuntar a una causa concreta, pero subrayó que la vía fue renovada en el pasado mes de mayo. "No se puede especular si es por el material rodante o por las vías”, aseguró para concluir que es "raro y difícil de explicar" el accidente al ocurrir en una recta.

"Nadie sabe en este momento las causas"

El titular de Transportes señalaba esta mañana que la cifra de fallecidos "es provisional". “No sabemos, ni nadie sabe en este momento, las causas. Será la CIAF la que las determine, así que prudencia con los análisis precipitados y basados en meras especulaciones”, ha apuntado el titular de Transportes este mediodía a través de la red social X para terminar agradeciendo “a todas las administraciones por su colaboración y su sensibilidad”.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha alejado la hipótesis del fallo humano. Durante una entrevista en 'RNE' manifestaba que el problema podría estar relacionado “con el material móvil de Iryo o con un problema de la infraestructura”, además de confirmar que ambos trenes “iban a una velocidad inferior a la asignada al tramo”. Concretamente, entre 205 y 210 kilómetros por hora en un tramo recto con límite de 250 km/h.