Los líderes de la UE envían su pésame por el accidente de trenes: "Europa está con el pueblo español"

Las autoridades de la Unión Europea han expresado su consternación por el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba) en el que han descarrilado dos trenes de alta velocidad, y han mandado su más sentido pésame a los allegados de las víctimas.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se ha mostrado "consternado por el terrible accidente" ocurrido en la localidad cordobesa, en un mensaje difundido en redes sociales con el que ha manifestado "(su) más profunda solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y con el pueblo español".

"Mis más sinceras condolencias a las familias en duelo y todo mi apoyo a las personas heridas, así como a los equipos de emergencia movilizados", ha agregado.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lamentado en su cuenta de X las "terribles noticias" sobre Adamuz y ha transmitido sus condolencias a los seres queridos de las víctimas y "al pueblo español".

Von der Leyen también ha deseado "una rápida y completa recuperación a los heridos", y ha asegurado que estado noche las víctimas están en sus "pensamientos".

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que ha deseado a las familias y seres queridos de las víctimas que encuentren "fuerza y consuelo en estos momentos tan difíciles".

"Agradezco a los equipos de rescate su gran trabajo al responder a esta tragedia. Europa está con el pueblo español en estos momentos tan difíciles", ha añadido en otro mensaje en redes sociales.

También ha reaccionado al accidente ferroviario registrado en la provincia de Córdoba el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que en redes sociales ha lamentado la "tragedia ferroviaria (que) sacude Andalucía". "Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está con ustedes", ha declarado.

Al menos 21 personas han muerto y otras 25 han resultado heridas tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad registrado en Adamuz (Córdoba) sobre las 19.45 horas de este domingo, y el posterior choque de otro tren que circulaba en sentido contrario por la vía contigua, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del dispositivo de emergencias.

En Directo

Rafael Castro Algunos de los afectados se abrazan a sus familiares en la puerta del polideportivo de Adamuz. / Casavi Adamuz vive su noche más larga tras una tragedia ferroviaria sin precedentes Adamuz vive su noche más larga y complicada en décadas. El horror ha tocado de lleno a sus vecinos. En el momento en el que conocieron la noticia del accidente entre dos trenes en la línea de alta velocidad, muchos de ellos se desplazaron hasta el lugar de los hechos para tratar de ayudar. Antonio Molina, vecino de Adamuz, relató a este periódico el momento en el que se trasladó hasta la zona cero del accidente. Comenta que muchos llegaron hasta el lugar para evacuar a los heridos, metiéndolos en sus coches para posteriormente llevarlos hasta el centro de salud, desde donde serían trasladados a los diferentes hospitales de la provincia [Sigue leyendo aquí..].

Juanma Moreno: "Aún es pronto para hacer conjeturas" Pasadas las 1.30 horas de la madrugada el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha llegado al lugar del trágico accidente ferroviario registrado este domingo en Adamuz acompañado del consejero de Justicia, José Antonio Nieto y el de Sanidad ,Antonio Sanz. Justo antes de atender a la prensa se ha detenido a hablar con los jefes del operativo, miembros de Policía Local, Protección Civil y Servicio de Emergencias, además de entrar a la caseta municipal, donde se ha desplegado el operativo de atención a las víctimas. "Muy buen trabajo", decía Sanz a algunos de los miembros del 061 con los que se ha parado a hablar. Moreno ha comentado que "aún es pronto para hacer conjeturas" y ha deseado que la cifra de muertos no continúe elevándose. Aquí puedes leer la noticia completa.

La UME, en Villafranca, tras el accidente ferroviario en Adamuz. / Manuel Murillo La UME, en Villafranca La Unidad Militar de Emergencias se ha desplazado a Córdoba para prestar su apoyo tras el accidente ferroviario de Adamuz.

«Hoy he vuelto a nacer» En la caseta municipal de Adamuz, cinco horas y media después del accidente ferroviario, apenas permanecen algunos heridos, como José Domingo, un onubense que viajaba en el Alvia junto a su hijo. Ellos, como asegura con cierta ironía, han tenido “suerte”, ya que el siniestro se produjo en el extremo contrario del convoy. Aquí tienes la noticia completa.