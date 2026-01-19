Duelo en la región por el siniestro de Adamuz: "De momento no hay víctimas extremeñas"

Los representantes políticos e institucionales de Extremadura han expresado este lunes su pesar por las víctimas mortales del grave accidente ferroviario registrado en el municipio cordobés de Adamuz, en el que han fallecido al menos 39 personas y más de un centenar han resultado heridas.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que, por el momento, no consta que entre las víctimas mortales haya extremeños o familiares directos. Quintana ha lamentado lo ocurrido y ha calificado el siniestro como "un triste hecho", motivo por el que la Delegación del Gobierno ha convocado un minuto de silencio a las 12.00 horas en todas las delegaciones y subdelegaciones. Asimismo, ha indicado que no se ha requerido la participación de medios de emergencia extremeños, al entender que los recursos estatales y autonómicos movilizados en la zona son suficientes.

Reacciones políticas

Los representantes políticos han comenzado a mostrar sus condolencias esta mañana a través de las redes sociales. La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura y líder del PP extremeño, María Guardiola, ha afirmado sentirse "conmocionada" por el accidente y ha trasladado su pésame a las familias de las personas fallecidas, además de expresar su apoyo a los heridos y a los equipos de emergencia que trabajan en el lugar del siniestro.

Desde el PSOE de Extremadura también han trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas mortales, al tiempo que han mostrado su solidaridad con las personas heridas y su respaldo a los servicios de emergencia desplazados hasta Adamuz.

Por su parte, el líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha expresado su cariño y ánimo a las familias afectadas y ha destacado la labor de los equipos de emergencia y la solidaridad mostrada tras la tragedia.

Minutos de silencio en Extremadura

Como muestra de respeto y duelo, distintas instituciones extremeñas han convocado actos de homenaje a las víctimas. A las 12.00 horas, la Delegación del Gobierno en Extremadura y la Subdelegación del Gobierno en Cáceres guardarán un minuto de silencio a las puertas de sus sedes.

La Diputación de Cáceres se ha sumado a esta convocatoria y ha anunciado que la corporación provincial y su personal mantendrán también un minuto de silencio en el Palacio Provincial, en línea con la iniciativa promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias.

Por su parte, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha confirmado su asistencia al acto previsto en la Plaza de España de la capital autonómica. El Ayuntamiento de Badajoz ha anunciado igualmente un minuto de silencio a las puertas del consistorio, al que se ha sumado su alcalde, Ignacio Grajera, quien ha trasladado sus condolencias a las familias y su deseo de pronta recuperación a los heridos tras calificar el suceso como "una desgracia enorme".

El Ayuntamiento de Plasencia ha convocado otro acto de homenaje a las 12.00 horas en la fachada principal del consistorio, desde donde ha trasladado su "más sentido pésame y apoyo" a las víctimas y a sus familiares.

Apoyo de la Iglesia

La Diócesis de Coria-Cáceres también ha mostrado públicamente su dolor y solidaridad ante la tragedia. El obispo, en nombre de la comunidad diocesana, se ha unido al luto de las familias afectadas y ha señalado que, ante un suceso que se acerca ya al medio centenar de fallecidos, la fe invita a acompañar y consolar a quienes sufren, uniéndose en oración por las víctimas y por todas las personas afectadas.

Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona del accidente, donde varias personas permanecen hospitalizadas, una docena de ellas en unidades de cuidados intensivos, según los últimos datos.