Envío de tropas a Ucrania: así se decidirá el contingente español

Un cuartel general en París y una serie de debates entre jefes militares de la Coalición de Voluntarios de ayuda a Ucrania darán forma al esfuerzo militar concreto que ha de aportar España al contingente de paz y seguridad que se despliegue una vez pare la invasión rusa.

En el ámbito militar español no trascienden a estas alturas preparativos concretos, mientras los oficiales especulan sobre por dónde puede ir la petición europea y por dónde la respuesta del Gobierno de España... todo a la espera de la reunión de este próximo lunes entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez-Feijóo. “Toda aportación española es ahora solo especulación”, explica un ejecutivo de Defensa. “Sin apoyo parlamentario no es posible ese envío de tropas; antes hay que pasar esa puerta”, ratifica otra fuente, esta del área política de Defensa.

El encuentro en Moncloa es clave para el siguiente paso. Para el día 26, una semana después del encuentro Sánchez-Feijóo, se prevé en Defensa una comparecencia de la ministra Margarita Robles en el Congreso en la que explicar, en el marco de exposición de las misiones militares exteriores de España, el envío de tropas a Ucrania.

Pero el contenido concreto de esa aportación no solo dependerá de la negociación política en Madrid y de la decisión de Defensa; dos órganos en Europa tendrán mucho que decir: el área de planes del cuartel general de la coalición, y la conferencia de generación de fuerza.

Qué misión

La primera de las fuentes consultadas secunda lo que hasta ahora se ha dejado trascender en las proximidades de Moncloa: en principio, España aportaría menos de 1.000 militares, la mayoría de Tierra y no para la primera línea de seguridad de la Ucrania pacificada, sino para apoyo en segundo plano. Según esa previsión, España se implicaría más en la reconstrucción militar que en la disuasión activa a Rusia. Ese segundo plano incluye el adiestramiento de soldados, la construcción de refugios y fortificaciones y la retirada de minas.

Un zapador de la Brigada Líbano XIV ayuda en la retirada de escombros de un escenario de combates entre Hezbolá de Israel / M Defensa

Pero “todo depende de qué tipo de misión estemos hablando”, explica a este diario un coronel del Ejército, ligado a una de las especialidades a las que les suenan los oídos estos días: los zapadores. Intencionadamente, no habla de “misión de paz”, solo de “despliegue”, porque “cómo será realmente la misión aún está por definir, y depende de a qué tipo de acuerdo se llegue para el fin de la guerra”.

No es lo mismo un contingente proactivo de refuerzo de la seguridad de Ucrania con medios poderosos que tropas dedicadas solo a monitorizar, y con restricciones, el cumplimiento de acuerdos de paz. Sí coinciden en admitir las fuentes consultadas que el asunto del que han de hablar Sánchez y Feijóo, estando en vías de extinción la misión UNIFIL en el Líbano, es el encargo más peligroso que afronten tropas españolas en el exterior.

Qué planes

París es la sede del Cuartel General de la Coalición de Voluntarios. Su composición es netamente francesa y británica, con la excepción de aportaciones de personal de Alemania y Polonia.

A ese mando le corresponde no solo albergar la “célula de coordinación” con Ucrania y con Estados Unidos; también planear la misión, diseñar cuáles son las fuerzas y capacidades precisas para la MNF-U, o Multi National Force por Ukraine. Y para hacer planes se han de considerar dos cuestiones: qué necesita Ucrania y qué está dispuesta a poner la Coalición.

Cuando llegue el alto el fuego, Ucrania precisará de un despliegue multinacional ayuda en cuatro flancos: asegurar el alto el fuego y evitar un nuevo ataque ruso, desminar, reconstruir defensas, búnkeres e infraestructuras de comunicación... y reconstruir el ejército.

En torno a estas necesidades se diseñan los planes como un dibujo lleno de casillas vacías. Son las necesidades que hay que cubrir.

Reuniones a cara de perro

En la cultura organizativa de la OTAN, que impregna la de los aliados, no hay misión multinacional sin previa “Conferencia de Generación de Fuerza”. Así llaman en la Alianza Atlántica a las reuniones en las que los aliados discuten la pregunta clave de cualquier despliegue: quién pone qué y quién lo paga.

“Son las reuniones más duras, porque se habla de rellenar los huecos de capacidades planeadas, y eso se traduce en gasto”, relata un alto oficial español en activo que ha tomado parte en varias de estas conferencias para despliegues de la OTAN. España tiene en su perfil rasgos que le pueden atraer demandas de los coaligados: de los ejércitos europeos, el español es uno de los más movilizados en misiones exteriores, con casi 4.000 militares turnándose; pocos soldados españoles en activo no han operado al menos una vez fuera de España.

Los militares españoles conocen bien los problemas de despliegue en el exterior y han aprendido a adaptarse con agilidad. Por otra parte, el ejército español es uno de los más veteranos en la misión UNIFIL de cascos azules en el Líbano. Eso le hace versado en los riesgos de las patrullas en zona de conflicto y en la limpieza de trampas explosivas.

Las Fuerzas Armadas también son expertas en formación de unidades militares para la guerra. España ha adiestrado el 10% de todos los combatientes ucranianos formados en Europa desde que empezó la invasión rusa.

Un oficial español destinado en Toledo luce en su uniforme de camapaña el emblema de la misión de aiestramiento de soldados ucranianos / José Luis Roca

Estos detalles, en principio, convierten en candidatos para viajar a Ucrania a militares del cuerpo de Ingenieros, soldados zapadores, artificieros formados en la base madrileña de Hoyo de Manzanares e instructores que han actuado en la misión EUMAM de adiestramiento de ucranianos en Toledo, El Retín (Cádiz) y el campo gerundense de maniobras de Sant Climent Sescebes.

Una de las fuentes militares consultadas no descarta que los blindados 8X8 Dragón que está recibiendo el Ejército vayan a estrenarse precisamente en patrullas de bosque y barrizal en Ucrania, “si toca y aún se demora unos meses la misión", matiza.

Pueden ser requeridos también cazas y pilotos de la flota española de Eurofighter para la misma policía aérea que han desempeñado ya en el Báltico. Y estas mismas fuentes no ocultan un deseo de que el Ejército envíe a aprender in situ sobre guerra electrónica y drones, dado que Ucrania ha sido forzada a convertirse en experta en esas capacidades.

Las aportaciones

En el acuerdo al que llegaron los Voluntarios en su reunión en París el pasado 6 de enero, admitieron que la monitorización del alto el fuego al que se llegue en Ucrania será liderada por Estados Unidos. Los europeos se comprometen a continuar, y aun reforzar, la ayuda militar a las fuerzas armadas de Kiev, “ya que seguirán siendo la primera línea de defensa y disuasión”, dice el pacto. Los Voluntarios financiarán la compra de armamento y “acceso a depósitos de defensa que puedan brindar apoyo adicional rápido en caso de un futuro ataque armado”. Además, se comprometen en la “construcción de fortificaciones defensivas”.

El documento ya asevera que “se ha llevado a cabo una planificación militar coordinada”, o sea, que ya ha habido conversaciones técnicas para el envío de una “Fuerza Multinacional para Ucrania”.

El acuerdo contempla el “uso de capacidades militares, inteligencia y apoyo logístico” ante “un futuro ataque armado por parte de Rusia”, y ayuda en “formación, producción conjunta de la industria de defensa y (…) cooperación en materia de inteligencia”.