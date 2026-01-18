Sondeo GESOP: El 66% de los españoles apoyan un sistema de financiación autonómica adaptado a cada territorio

La ciudadanía española respalda mayoritariamente un cambio en el sistema de financiación autonómica. En un momento clave del debate político y económico, con el Gobierno trabajando en una propuesta de reforma y las comunidades reclamando más recursos, el 66% de los españoles está de acuerdo con la necesidad de un nuevo modelo que reconozca las particularidades fiscales y económicas de cada territorio, según revela la Encuesta Política de España del GESOP para Prensa Ibérica.

Frente a este respaldo mayoritario, solo un 23,6% se muestra en desacuerdo con una reforma del modelo en clave territorial, mientras que un 8,9% admite no tener una opinión formada y un residual 1,5% no contesta. El dato confirma que la financiación autonómica ha dejado de ser un debate técnico limitado a expertos y negociaciones políticas para convertirse en una cuestión con un claro respaldo social transversal. El actual sistema de financiación autonómica está caducado desde 2014 y se ha prorrogado de facto durante más de una década, pese a los cambios demográficos, económicos y fiscales que han afectado a las comunidades.

Desde entonces, el gasto autonómico ha seguido siendo alto (aunque la ausencia de Presupuestos ha frenado la inversión), especialmente en sanidad, educación y dependencia, lo que ha incrementado las tensiones entre territorios y la presión sobre el modelo vigente.

El apoyo a la reforma no es uniforme, pero sí mayoritario en la mayor parte de los segmentos analizados. Por edades, el acuerdo es especialmente elevado entre los jóvenes y los adultos en edad laboral, donde supera claramente la media. En estos grupos, pesa la percepción de que el actual sistema no garantiza una financiación suficiente y estable para los servicios públicos. Entre los mayores de 65 años, aunque el respaldo sigue siendo mayoritario, aumenta el porcentaje de indecisos.

Diferencias territoriales e ideológicas

Las diferencias también afloran cuando se analizan los datos por territorio. En comunidades autónomas con mayor peso económico o con un debate fiscal más presente en la agenda pública, el apoyo a un sistema que reconozca singularidades es más intenso. En estos territorios, una parte significativa de la población considera que el actual reparto de recursos no refleja adecuadamente ni el esfuerzo fiscal ni el coste real de los servicios públicos.

Desde el punto de vista político, la encuesta refleja diferencias claras por recuerdo de voto. El respaldo a un nuevo modelo de financiación autonómica es especialmente alto entre los votantes de partidos de izquierda y de formaciones nacionalistas, donde el acuerdo es ampliamente mayoritario. En el electorado conservador, el apoyo existe pero es más contenido, y aumenta el porcentaje de ciudadanos que temen que una mayor diferenciación territorial pueda traducirse en desigualdades entre contribuyentes.

El debate sobre la financiación autonómica combina elementos económicos y políticos de alta complejidad. Por un lado, las comunidades reclaman suficiencia financiera para sostener el Estado del bienestar. Por otro, el Estado debe garantizar los principios de solidaridad interterritorial e igualdad en el acceso a los servicios públicos, recogidos en la Constitución. Reconocer singularidades fiscales implica, para muchos expertos, asumir que tratar de forma idéntica a territorios con realidades económicas muy distintas puede resultar ineficiente.

En los últimos años, distintos informes de organismos independientes y de la propia Administración han alertado de los desequilibrios estructurales del sistema: diferencias persistentes en financiación por habitante, dependencia creciente de transferencias extraordinarias y un uso recurrente de mecanismos de liquidez para sostener a varias comunidades. Todo ello ha reforzado la percepción social de que el modelo necesita una revisión en profundidad.

Mayoría social

En este contexto, la encuesta de GESOP aporta un mensaje relevante para el Ejecutivo y para las comunidades autónomas: existe una mayoría social clara favorable a una reforma, incluso si esta implica reconocer diferencias territoriales en función de la realidad fiscal y económica de cada región. La clave del acuerdo, según coinciden analistas y responsables públicos, estará en diseñar un modelo que combine flexibilidad y equidad, y que ofrezca estabilidad a medio plazo.

A la espera de una propuesta más concreta y de una negociación política compleja, los datos muestran que la opinión pública va por delante: la ciudadanía parece asumir que el sistema actual ha quedado obsoleto y que una reforma es no solo necesaria, sino urgente para garantizar la sostenibilidad de las finanzas autonómicas y la calidad de los servicios públicos.